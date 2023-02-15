Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-глава МЧС Кузбасса отверг обвинения

Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов отверг предъявленные ему обвинения в растрате, а также заявил, что «не понимает, в чем его обвиняют в рамках этого дела». Об этом он сообщил во время допроса в суде.

Как считает следствие, с июня 2015 года по апрель 2018 года он с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных лиц похитил вверенное ему имущество и денежные средства ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн руб., что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц. По версии следствия, Александр Мамонтов организовал выплату зарплаты трем сотрудникам общества ветеранов пожарной службы и МЧС «в интересах общественной организации». Трое этих сотрудников, по версии следствия, числились также инженерами по охране труда в ФГКУ «1 Отряд ФПС по Кемеровской области».

В своей речи в суде Александр Мамонтов заявил, что «физически не мог совершить инкриминируемое действие, так как эти люди были трудоустроены в другой организации — отдельном юрлице». «Я не принимал их на работу, не собеседовал их и не контролировал их деятельность»,— сказал экс-глава областного управления МЧС.

Уголовное дело в отношении руководства МЧС в Кузбассе было возбуждено в конце мая 2018 года в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемыми по нему выступают бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев. Первого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), второго — по ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ.

Они были помещены в СИЗО 25 мая 2018 года, после этого срок пребывания под стражей для них неоднократно продлевался. Рассмотрение их уголовного дела началось в Центральном районном суде Кемерово в конце 2019 года.

Игорь Лавренков, Кемерово