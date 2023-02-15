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Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» экс-глава МЧС Кузбасса отверг обвинения

Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов отверг предъявленные ему обвинения в растрате, а также заявил, что «не понимает, в чем его обвиняют в рамках этого дела». Об этом он сообщил во время допроса в суде.

Как считает следствие, с июня 2015 года по апрель 2018 года он с использованием своего служебного положения при пособничестве неустановленных лиц похитил вверенное ему имущество и денежные средства ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн руб., что является особо крупным размером, путем растраты в пользу третьих лиц. По версии следствия, Александр Мамонтов организовал выплату зарплаты трем сотрудникам общества ветеранов пожарной службы и МЧС «в интересах общественной организации». Трое этих сотрудников, по версии следствия, числились также инженерами по охране труда в ФГКУ «1 Отряд ФПС по Кемеровской области».

В своей речи в суде Александр Мамонтов заявил, что «физически не мог совершить инкриминируемое действие, так как эти люди были трудоустроены в другой организации — отдельном юрлице». «Я не принимал их на работу, не собеседовал их и не контролировал их деятельность»,— сказал экс-глава областного управления МЧС.

Уголовное дело в отношении руководства МЧС в Кузбассе было возбуждено в конце мая 2018 года в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемыми по нему выступают бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорий Терентьев. Первого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц), второго — по ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ.

Они были помещены в СИЗО 25 мая 2018 года, после этого срок пребывания под стражей для них неоднократно продлевался. Рассмотрение их уголовного дела началось в Центральном районном суде Кемерово в конце 2019 года.

Игорь Лавренков, Кемерово

Фотогалерея

Пожар в «Зимней вишне»

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек&lt;br> На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК &quot;Ресурс&quot;», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК &quot;Ресурс&quot;» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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