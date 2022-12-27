Осужденному экс-гендиректору «Зимней вишни» втрое увеличили штраф

Апелляционный суд увеличил штраф бывшему гендиректору сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому втрое — с 21 млн до 70 млн руб. Обвинение предлагало увеличить штраф в 23 раза — с трехкратного до семидесятикратного размера суммы взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Вишневский

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Вишневский

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

«Назначить Вишневскому дополнительное наказание… в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 70 млн руб. В остальной части приговор оставить без изменения»,— объявил судья (цитата по ТАСС).

В результате пожара в «Зимней вишне» в 2018 году погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Гособвинение просило для Вишневского наказание в виде десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере 490 млн руб. 7 октября суд приговорил его к восьми годам колонии за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции здания и назначил штраф в размере 21 млн руб. Прокуратура обжаловала приговор.

Подробности — в материале «Ъ» «За "Зимнюю вишню" попросил по минимуму».

Лаура Кеффер