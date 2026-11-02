Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут 10 и 11 ноября

Стив Уиткофф также сообщил, что на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Они обсудят «гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины».