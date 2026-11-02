Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут 10 и 11 ноября
Уиткофф: переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут 10 и 11 ноября
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что переговоры делегаций России и Украины при посредничестве Соединенных Штатов пройдут в Абу-Даби 10 и 11 ноября.
«Обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и следующих шагах к миру»,— написал Стив Уиткофф в соцсети X. Он уточнил, что переговоры пройдут на уровне рабочих групп.
По словам спецпосланника, трехсторонние переговоры будут касаться вопросов прекращения боевых действий, соглашений в области безопасности, деэскалации и мер по оказанию помощи.
Стив Уиткофф также сообщил, что на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Они обсудят «гарантии безопасности для Украины, послевоенную архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины».