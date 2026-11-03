Власти Казахстана заявили о предотвращении попытки госпереворота

Во время обысков были изъяты огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика и литература. Кроме того, сотрудники КНБ пресекли деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных членами группы. В ведомстве отметили, что некоторые из задержанных были судимы за террористические преступления.