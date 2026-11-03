Власти Казахстана заявили о предотвращении попытки госпереворота
В казахстанском городе Атырау задержали 10 человек по подозрению в планировании захвата власти в западном регионе Казахстана. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности страны (КНБ).
По данным ведомства, подозреваемых задержали 30 октября при координации органов прокуратуры. Задержанных подозревают в создании экстремистской группы, а также в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.
Во время обысков были изъяты огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика и литература. Кроме того, сотрудники КНБ пресекли деятельность трех подпольных учебных центров для детей и подростков, организованных членами группы. В ведомстве отметили, что некоторые из задержанных были судимы за террористические преступления.