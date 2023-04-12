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Спасателю назвали срок

Гособвинение просит 14 лет колонии для бывшего главы МЧС Кузбасса

В судебных прениях по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, включая 37 детей, прокуратура запросила 14 лет лишения свободы для экс-начальника регионального главка МЧС генерал-майора Александра Мамонтова и 10 лет — для бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерово подполковника Григория Терентьева. Обвинение настаивает также на лишении подсудимых офицерских званий.

Александр Мамонтов

Александр Мамонтов

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Александр Мамонтов

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

На финишную прямую вышел судебный процесс над экс-руководителем Главного управления (ГУ) МЧС по Кузбассу Александром Мамонтовым и бывшим главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорием Терентьевым. Они фигуранты дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Сегодня в прениях выступила сторона обвинения. Как заявил в заседании представитель прокуратуры, в ходе судебного разбирательства была установлена причастность подсудимых к совершению инкриминируемого им преступления.

Начальник отдела гособвинителей прокуратуры Кемеровской области Александр Андрющенко в своем выступлении признал наличие у подсудимых таких смягчающих вину обстоятельств, как отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы, наличие несовершеннолетних детей.

В то же время, считает прокурор, с учетом общественной опасности бывшие спасатели заслуживают наказания, связанного с изоляцией от общества.

Для экс-начальника регионального главка МЧС гособвинитель потребовал шесть лет четыре месяца заключения за халатность, которая повлекла большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и девять с половиной лет — за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прокурор просил окончательно присудить Александру Мамонтову 14 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб.; для Григория Терентьева, который обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), гособвинитель запросил 10 лет колонии и штраф в 120 тыс. руб.

Григорий Терентьев

Григорий Терентьев

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Григорий Терентьев

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Представитель гособвинения указал, что пребывание под стражей будет зачтено обвиняемым при отбывании наказания из расчета один день в СИЗО за полтора дня колонии (спасатели находятся в СИЗО почти пять лет). Кроме того, прокурор предложил лишить генерал-майора Мамонтова и подполковника внутренней службы Терентьева специальных званий и запретить им в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе.

Также прокурор предложил суду удовлетворить иски родственников погибших к обвиняемым. В четверг в Центральном райсуде продолжатся прения сторон.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в частности в том, что они некачественно провели проверку пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» за год до пожара, в котором погибло 60 человек (из них 37 — дети).

Бывшее руководство кузбасского МЧС отвергло обвинения по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Помимо этого, бывшего начальника ГУ МЧС России по Кузбассу обвиняют в растрате в виде незаконной оплаты труда в 1,9 млн руб. трем руководителям общественного движения ветеранов пожарной охраны и ЧС, а Григория Терентьева — в получении денежного довольствия по сфальсифицированным документам. Оба спасателя отрицают выдвинутые против них обвинения. «Не признаю вину в полном объеме»,— заявил экс-глава спасательного ведомства Кузбасса на одном из судебных заседаний.

Игорь Лавренков, Кемерово; Константин Воронов, Новосибирск

Фотогалерея

Пожар в «Зимней вишне»

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек&lt;br> На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК &quot;Ресурс&quot;», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК &quot;Ресурс&quot;» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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