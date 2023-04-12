Спасателю назвали срок

В судебных прениях по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек, включая 37 детей, прокуратура запросила 14 лет лишения свободы для экс-начальника регионального главка МЧС генерал-майора Александра Мамонтова и 10 лет — для бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерово подполковника Григория Терентьева. Обвинение настаивает также на лишении подсудимых офицерских званий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мамонтов

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Александр Мамонтов

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

На финишную прямую вышел судебный процесс над экс-руководителем Главного управления (ГУ) МЧС по Кузбассу Александром Мамонтовым и бывшим главным государственным инспектором по пожарному надзору МЧС в Кемерово Григорием Терентьевым. Они фигуранты дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Сегодня в прениях выступила сторона обвинения. Как заявил в заседании представитель прокуратуры, в ходе судебного разбирательства была установлена причастность подсудимых к совершению инкриминируемого им преступления.

Начальник отдела гособвинителей прокуратуры Кемеровской области Александр Андрющенко в своем выступлении признал наличие у подсудимых таких смягчающих вину обстоятельств, как отсутствие судимостей, положительные характеристики с места работы, наличие несовершеннолетних детей.

В то же время, считает прокурор, с учетом общественной опасности бывшие спасатели заслуживают наказания, связанного с изоляцией от общества.

Для экс-начальника регионального главка МЧС гособвинитель потребовал шесть лет четыре месяца заключения за халатность, которая повлекла большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и девять с половиной лет — за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний прокурор просил окончательно присудить Александру Мамонтову 14 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб.; для Григория Терентьева, который обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), гособвинитель запросил 10 лет колонии и штраф в 120 тыс. руб.

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Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Григорий Терентьев

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Представитель гособвинения указал, что пребывание под стражей будет зачтено обвиняемым при отбывании наказания из расчета один день в СИЗО за полтора дня колонии (спасатели находятся в СИЗО почти пять лет). Кроме того, прокурор предложил лишить генерал-майора Мамонтова и подполковника внутренней службы Терентьева специальных званий и запретить им в течение трех лет после освобождения занимать руководящие должности на госслужбе.

Также прокурор предложил суду удовлетворить иски родственников погибших к обвиняемым. В четверг в Центральном райсуде продолжатся прения сторон.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в частности в том, что они некачественно провели проверку пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» за год до пожара, в котором погибло 60 человек (из них 37 — дети).

Помимо этого, бывшего начальника ГУ МЧС России по Кузбассу обвиняют в растрате в виде незаконной оплаты труда в 1,9 млн руб. трем руководителям общественного движения ветеранов пожарной охраны и ЧС, а Григория Терентьева — в получении денежного довольствия по сфальсифицированным документам. Оба спасателя отрицают выдвинутые против них обвинения. «Не признаю вину в полном объеме»,— заявил экс-глава спасательного ведомства Кузбасса на одном из судебных заседаний.

Игорь Лавренков, Кемерово; Константин Воронов, Новосибирск