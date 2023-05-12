МЧС своих спасает

В МЧС заявили, что считают необоснованными гражданские иски, заявленные к фигурантам уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» — экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу Александру Мамонтову и бывшему главному госинспектору по пожарному надзору в Кемерово Григорию Терентьеву. Всего, по данным «Ъ», в дело подано 85 таких исков от родственников погибших в пожаре. Требования компенсации на каждого погибшего составляют 15 млн руб. В МЧС настаивают на невиновности должностных лиц регионального управления, действовавших, по оценкам ведомства, согласно законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время заседания суда

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов во время заседания суда

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В Центральном районном суде Кемерово завершились прения на третьем судебном процессе по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», фигурантами которого являются бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший госинспектор пожарного надзора Кемерово Григорий Терентьев. Выступивший в судебном заседании старший инспектор правового департамента МЧС России Дмитрий Теньков заявил о необоснованности исков о компенсации морального вреда, поданных в дело родственниками погибших в пожаре.

Жертвами пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня», стали 60 человек, включая 37 детей.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев обвиняются СКР в халатности, которая привела к смерти людей (ч. 3 ст .293 УК РФ). Первому также инкриминируется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а второму — мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159). Фигуранты уголовного дела свою вину отрицают. Государственное обвинение запросило для Александра Мамонтова 14 лет лишения свободы, а для Григория Терентьева — 10 лет.

Как уточнили «Ъ» в суде, к ним заявлены 85 исков от потерпевших с требованиями компенсации в размере 15 млн руб. на каждого погибшего в пожаре. «Иски не подлежат удовлетворению, поскольку компенсация вреда может быть возложена судом на того, кто причинил вред, лишь при наличии причинно-следственной связи между его действиями или бездействием. При этом необходимо учесть практические обстоятельства дела, соразмерность компенсации последствиям нарушенных прав и личность самого причинителя вреда»,— сказал Дмитрий Теньков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору Кемерово Григорий Терентьев на заседании суда

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору Кемерово Григорий Терентьев на заседании суда

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Он также заявил о невиновности фигурантов дела, отметив, что «было выявлено достаточно обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины должностных лиц Главного управления МЧС России по Кемеровской области, поскольку они действуют строго согласно действующему законодательству Российской Федерации». «Материалами уголовного дела подтверждается отсутствие вины подсудимых в непроведении контрольных мероприятий по несоответствию пожарной безопасности здания ТРК “Зимняя вишня”»,— сказал Теньков, отметив, что фигуранты характеризуются исключительно положительно и многие годы признавались лучшими на своих должностях.

Дмитрий Теньков напомнил, что в рамках другого уголовного дела по «Зимней вишне», фигуранты которого — пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, взыскание морального вреда уже было присуждено. Дело было рассмотрено в мае 2022 года. Как тогда сообщалось, суд взыскал с МЧС в разных случаях по 75 тыс. или по 150 тыс. руб. в пользу родственников каждого из 60 погибших в ТРЦ людей. МЧС обжаловало это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (март 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (март 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Иски в данном уголовном деле ничем не отличаются, и при этом не привязаны к действиям подсудимых, не оспаривают приведенные в ходе данного судебного заседания доводы»,— сказал Дмитрий Теньков.

По его словам, уголовное преследование за непроведение контрольных мероприятий в отношении здания ТРЦ ведет к появлению «негативной и противоправной практики, по которой любое административное лицо вне его компетенции будет нести ответственность за происшествия на объектах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цветы и игрушки, которые на место трагедии принесли жители города

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Цветы и игрушки, которые на место трагедии принесли жители города

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель государственного обвинения Анастасия Тятенкова не согласилась с позицией МЧС. Она отметила, что подсудимые могли бы заметить нарушения противопожарной безопасности, «которые могли бы стать поводом для внеплановой проверки здания “Зимней вишни” (плановая была намечена на 2020 год.— “Ъ-Сибирь”), если бы участвовали в работе антитеррористической комиссии при главе Кемерово».

Александр Мамонтов сказал, что в данном случае сделано слишком много предположений для вынесения обвинений. А Григорий Терентьев ответил, что участие в работе комиссии не предполагает контроля за соблюдением противопожарной безопасности. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 17 мая, на нем подсудимым будет предоставлена возможность выступить с последним словом.

Игорь Лавренков, Кемерово