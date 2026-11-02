Власти КНДР назвали провокацией обвинения в причастности к взлому Binance
Обвинения КНДР со стороны США в краже $6,3 млрд с криптобиржи Binance — провокация. Об этом заявила замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Ее слова приводит ЦТАК.
«То, что США вводят в заблуждение международное общественное мнение, изображая все происходящие в мире случаи кибермошенничества как дело наших рук, является явной и серьезной политической провокацией против нас»,— подчеркнула Ким Ё Чжон.
Ким Ё Чжон также намекнула на ответственность самого Вашингтона, напомнив об объявленной властями США конфискации похищенных криптовалютных активов в стратегический резерв государства.
Замглавы отдела отметила, что из-за враждебной позиции США Пхеньяну, вероятно, «придется пересмотреть ряд вопросов в различных аспектах».
О хакерской атаке на криптобиржу Binance стало известно 30 октября. По предварительным данным, взлом произошел из-за утечки данных с ноутбука одного из DevOps-инженеров. ФБР обвинило в краже северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor. Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение выводы бюро.