Обвиняемый по делу «Зимней вишни» открестился от растраты

Бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отказался признавать свою вину в растрате около 1,9 млн руб., принадлежавших его ведомству. По версии следствия, Александр Мамонтов незаконно выплачивал зарплату трем сотрудникам общественной организации. Обвиняемый в суде заявил, что «физически не мог совершить инкриминируемое преступление», так как «не принимал этих сотрудников на работу, не контролировал их деятельность и не знал о ней».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В среду, 15 февраля, на третьем судебном процессе по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» года начался допрос обвиняемых. Фигуранты дела — бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и экс-глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС области Григорий Тереньтев. Первый обвиняется в халатности, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), второй — в халатности и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159). Допрос начался с Александра Мамонтова.

По версии гособвинения, в период с июня 2015-го по апрель 2018 года подсудимый «с использованием своего служебного положения совершил хищение вверенного ему имущества — около 1,9 млн руб., принадлежащих ГУ МЧС по Кемеровской области».

Эти деньги, по версии следствия, были направлены на оплату труда трех сотрудников ФГКУ «1 отряд Федеральной пожарной службы по Кемеровской области» Сергея Крылова и Виктора Носкова, а также Раисы Видякиной. Все трое являлись при этом сотрудниками общественной организации ветеранов пожарной службы и ЧС. По данным гособвинения, в «1 отряд» они были оформлены инженерами по охране труда, однако фактически занимались общественной работой.

В своем выступлении Александр Мамонтов в течение почти двух часов подробно излагал свою версию событий. По его словам, содействие работе общественной организации ветеранов пожарной службы и ЧС было определено политикой вышестоящего руководства. Он, будучи еще заместителем начальника ГУ МЧС по Кемеровской области, знал о такой организации и о том, что ее руководителем с 2010 года был Сергей Крылов. Но при этом трудоустройством Сергея Крылова и совмещением его работы в подразделении МЧС и в ветеранской организации «занимались исключительно кадры».

«Ни трудоустройством, ни контролем за деятельностью и за размером и порядком оплаты труда Крылова ни в ветеранской организации, ни в подразделении ФПС я не занимался»,— заявил подсудимый. Аналогичной была его позиция и в отношении Раисы Видякиной и Виктора Носкова. Он отметил, что «1 отряд» — это отдельное от ГУ МЧС юридическое лицо и работодателем в данном случае выступал командир этого отряда.

Александр Мамонтов несколько раз подчеркивал, что «не понимает самого обвинения в растрате в пользу общественной организации, ведь растрата — это разновидность хищения, преступления корыстного и предусматривающего присвоение имущества».

Между тем, сказал экс-глава управления МЧС, выгоды от нее он не получал. Кроме того, сами выплаченные зарплаты, приказы о принятии на работу не были оспорены и отменены. По версии обвинения, растрата производилась путем перечисления средств на оплату труда со счетов в казначействе на определенный лицевой счет ГУ МЧС. По словам Александра Мамонтова, «на указанный следствием счет только доводились бюджетные данные, предельные объемы бюджетного финансирования». Эти данные, по его мнению, не являются ни имуществом, ни юридическим правом на имущество.

Судебное заседание с допросом обвиняемых продолжится 16 февраля. Когда именно будет допрошен Александр Мамонтов по обвинению в халатности, его адвокат Евгения Гулевич затруднилась определить.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев были задержаны и помещены в СИЗО в мае 2018 года — через месяц после пожара в «Зимней вишне». Срок их содержания под стражей неоднократно продлевался. По версии следствия, оба офицера, действуя в нарушение требований федерального закона «О пожарной безопасности» и постановления правительства России «О федеральном государственном пожарном надзоре» не запланировали и не провели в период 2017?2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня», согласно действующему законодательству, должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно обвиняемым. В результате указанной халатности, по версии обвинения, и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек, в том числе 37 детей, физический, имущественный и моральный вред был причинен более чем 500 лицам.

Рассмотрение уголовного дела высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС началось в Центральном районном суде Кемерова в конце 2019 года. По данным пресс-службы суда, в ходе судебного разбирательства были допрошены 239 потерпевших и их законных представителей, 240 свидетелей, исследованы письменные документы в 196 томах уголовного дела, а также вещественные доказательства, оглашены и приобщены к материалам дела 82 поступивших гражданских иска признанных судом потерпевших. С 8 февраля в рассмотрении дела идет представление доказательств со стороны защиты: допрошено более 30 свидетелей и специалистов, среди которых семь экспертов.

Игорь Лавренков, Кемерово