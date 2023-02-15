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Обвиняемый по делу «Зимней вишни» открестился от растраты

Экс-глава Кемеровского управления МЧС не признал вину по одной из вменяемых ему статей УК

Бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отказался признавать свою вину в растрате около 1,9 млн руб., принадлежавших его ведомству. По версии следствия, Александр Мамонтов незаконно выплачивал зарплату трем сотрудникам общественной организации. Обвиняемый в суде заявил, что «физически не мог совершить инкриминируемое преступление», так как «не принимал этих сотрудников на работу, не контролировал их деятельность и не знал о ней».

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В среду, 15 февраля, на третьем судебном процессе по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» года начался допрос обвиняемых. Фигуранты дела — бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и экс-глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС области Григорий Тереньтев. Первый обвиняется в халатности, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), второй — в халатности и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159). Допрос начался с Александра Мамонтова.

По версии гособвинения, в период с июня 2015-го по апрель 2018 года подсудимый «с использованием своего служебного положения совершил хищение вверенного ему имущества — около 1,9 млн руб., принадлежащих ГУ МЧС по Кемеровской области».

Эти деньги, по версии следствия, были направлены на оплату труда трех сотрудников ФГКУ «1 отряд Федеральной пожарной службы по Кемеровской области» Сергея Крылова и Виктора Носкова, а также Раисы Видякиной. Все трое являлись при этом сотрудниками общественной организации ветеранов пожарной службы и ЧС. По данным гособвинения, в «1 отряд» они были оформлены инженерами по охране труда, однако фактически занимались общественной работой.

Дело «Зимней вишни» набрало 800 томов

В своем выступлении Александр Мамонтов в течение почти двух часов подробно излагал свою версию событий. По его словам, содействие работе общественной организации ветеранов пожарной службы и ЧС было определено политикой вышестоящего руководства. Он, будучи еще заместителем начальника ГУ МЧС по Кемеровской области, знал о такой организации и о том, что ее руководителем с 2010 года был Сергей Крылов. Но при этом трудоустройством Сергея Крылова и совмещением его работы в подразделении МЧС и в ветеранской организации «занимались исключительно кадры».

«Ни трудоустройством, ни контролем за деятельностью и за размером и порядком оплаты труда Крылова ни в ветеранской организации, ни в подразделении ФПС я не занимался»,— заявил подсудимый. Аналогичной была его позиция и в отношении Раисы Видякиной и Виктора Носкова. Он отметил, что «1 отряд» — это отдельное от ГУ МЧС юридическое лицо и работодателем в данном случае выступал командир этого отряда.

Александр Мамонтов несколько раз подчеркивал, что «не понимает самого обвинения в растрате в пользу общественной организации, ведь растрата — это разновидность хищения, преступления корыстного и предусматривающего присвоение имущества».

Между тем, сказал экс-глава управления МЧС, выгоды от нее он не получал. Кроме того, сами выплаченные зарплаты, приказы о принятии на работу не были оспорены и отменены. По версии обвинения, растрата производилась путем перечисления средств на оплату труда со счетов в казначействе на определенный лицевой счет ГУ МЧС. По словам Александра Мамонтова, «на указанный следствием счет только доводились бюджетные данные, предельные объемы бюджетного финансирования». Эти данные, по его мнению, не являются ни имуществом, ни юридическим правом на имущество.

Судебное заседание с допросом обвиняемых продолжится 16 февраля. Когда именно будет допрошен Александр Мамонтов по обвинению в халатности, его адвокат Евгения Гулевич затруднилась определить.

Александр Мамонтов и Григорий Терентьев были задержаны и помещены в СИЗО в мае 2018 года — через месяц после пожара в «Зимней вишне». Срок их содержания под стражей неоднократно продлевался. По версии следствия, оба офицера, действуя в нарушение требований федерального закона «О пожарной безопасности» и постановления правительства России «О федеральном государственном пожарном надзоре» не запланировали и не провели в период 2017?2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

Последнее слово совладельца кемеровского ТРЦ

При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня», согласно действующему законодательству, должна была быть осуществлена до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно обвиняемым. В результате указанной халатности, по версии обвинения, и произошедшего 25 марта 2018 года пожара в здании ТРЦ «Зимняя вишня» погибло 60 человек, в том числе 37 детей, физический, имущественный и моральный вред был причинен более чем 500 лицам.

Рассмотрение уголовного дела высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС началось в Центральном районном суде Кемерова в конце 2019 года. По данным пресс-службы суда, в ходе судебного разбирательства были допрошены 239 потерпевших и их законных представителей, 240 свидетелей, исследованы письменные документы в 196 томах уголовного дела, а также вещественные доказательства, оглашены и приобщены к материалам дела 82 поступивших гражданских иска признанных судом потерпевших. С 8 февраля в рассмотрении дела идет представление доказательств со стороны защиты: допрошено более 30 свидетелей и специалистов, среди которых семь экспертов.

Игорь Лавренков, Кемерово

Фотогалерея

Пожар в «Зимней вишне»

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек&lt;br> На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК &quot;Ресурс&quot;», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК &quot;Ресурс&quot;» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в 16:10 по местному времени (12:10 мск). По данным МЧС, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Пожар охватил площадь 1,6 тыс. кв. м. Сначала произошло обрушение перекрытий, а затем и части кровли

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

ТРЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в здании бывшей кемеровской кондитерской фабрики, которое для этого было реконструировано

Фото: РИА Новости

Из торгового центра были эвакуированы более 700 человек. К ликвидации привлекли более 800 человек и около 200 единиц техники, включая два воздушных судна

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — несовершеннолетние

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Большое число детей и подростков среди жертв связано с тем, что многие в выходной день пришли в кино на дневные сеансы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Открытое горение было окончательно ликвидировано 25 марта к 23:07 (19:07 мск)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

На фото: на тот момент глава МЧС РФ Владимир Пучков (справа) общается с родственниками пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Фото: РИА Новости

После трагедии люди несли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра

Фото: РИА Новости

Пострадавшими числились около 80 человек
На фото: на тот момент министр здравоохранения России Вероника Скворцова общается с одним из пострадавших при пожаре

Фото: РИА Новости

Женщина фотографирует на мобильный телефон списки пропавших без вести при пожаре в торговом центре 26 марта

Фото: РИА Новости

В Кемерово ходили слухи о нескольких сотнях жертв пожара, но власти эту информации опровергли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На фото: министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков (слева) и губернатор Кузбасса Аман Тулеев во время брифинга. 1 апреля 2018 года господин Тулеев подал в отставку. В мае того же года господин Пучков потерял пост министра

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара

Фото: РИА Новости

Траурные акции у ТРЦ «Зимняя вишня» начались на следующий день после трагедии

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В память о жертвах трагедии жители Кемерово несли цветы к сгоревшему ТРЦ. Одновременно подобные акции прошли по всей России. Жители Уфы, Ростова, Ярославля, Москвы, Петербурга и других городов несли цветы и игрушки к народным мемориалам, представительству Кемеровской области и крупным торговым центрам

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

СК возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в МЧС сообщали, что пожарные узнали о возгорании в торговом центре слишком поздно. Когда они прибыли на место, уже горели три кинозала и контактный зоопарк

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

27 марта в Кемерово прошел 11-часовой митинг. Cобравшиеся требовали назвать точное число погибших и отправить в отставку руководство региона и города

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

27–28 марта многотысячные траурные акции прошли по всей России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

После пожара МЧС инциировало массовые проверки ТЦ по всей России на предмет соблюдения пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

28 марта в Кемерово на Кировском кладбище прошли похороны погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (68%) считали, что вина за гибель людей в Кемерово лежит на владельцах «Зимней вишни», которые не обеспечили надлежащий уровень пожарной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Президент Владимир Путин прибыл в Кемерово 27 марта. 28 марта был объявлен днем траура в России

Фото: РИА Новости

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (слева) во время встречи с пострадавшими 29 марта. 1 апреля 2018 года он был назначен врио главы региона, а в сентябре того же года избран с 81,3% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В числе первых 28 марта по делу была арестована гендиректор ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото), обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди обвиняемых оказались собственники и управляющие зданием, руководители областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

В апреле 2018 года представители МЧС подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки возле одной из ламп освещения над детской развлекательной зоной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2018 года был закончен снос сгоревшей «Зимней вишни»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

24 марта 2019 года в Польше был задержан обвиняемый Вячеслав Вишневский — экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим ТРЦ. В тот же день СКР сообщил о завершении расследования уголовных дел, связанных с пожаром. Год спустя Вишневский был экстрадирован из Польши

Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" / Пресс-служба РФСО

Акция памяти в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Обвиняемыми по делам, связанным с «Зимней вишней», проходят почти полтора десятка человек — руководители и сотрудники ТРЦ, пожарные, чиновники, ответственные за пожарную безопасность

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово был открыт «Парк Ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

Возложение цветов к мемориалу на трехлетнюю годовщину пожара

Фото: Администрация города Кемерово

25 марта 2021 года бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем аккаунте в Instagram написал, что считает поджог возможной причиной пожара в «Зимней вишне»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

30 сентября суд в Кемерово признал виновными восьмерых фигурантов первого дела о пожаре. Спустя почти два с половиной года судебного разбирательства и через 40 дней после начала оглашения приговора, 10 ноября, им зачитали сроки — от пяти до 14 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Самые большие сроки получили экс-гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ, и оно выступало управляющей компанией) Юлия Богданова — 14 лет колонии общего режима, гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок (на фото справа) — 13 лет и 6 месяцев, а также технический директор ККК Георгий Соболев (на фото слева) — 11 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Приговор по делу о коррупции при реконструкции «Зимней вишни» был вынесен 24 декабря. Самый большой срок получила экс-глава кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова — 18 лет колонии общего режима. Ее сыну Эдуарду Комкову, руководителю «ИСК "Ресурс"», назначили 10 лет колонии строгого режима; директору «ИСК "Ресурс"» Никиту Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима; экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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