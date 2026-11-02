Трамп: по просьбе Тегерана мы не будем убивать иранских лидеров
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран попросил США не убивать высших руководителей страны. Он сообщил, что Вашингтон будет выполнять эту просьбу.
«Мы уничтожили их военные силы и ВВС и сделали все, что должны были сделать, и мы уничтожили их лидеров, и высших руководителей, и лидеров второго эшелона. Они попросили нас: “Пожалуйста, прекратите это делать”. И мы прекратим»,— сказал господин Трамп на выступлении на Национальной аллее в Вашингтоне.
По словам американского президента, Иран хочет заключить мирную сделку. Сроки и условия потенциального соглашения он не раскрыл. Как сообщало Reuters со ссылкой на источники, катарские посредники отправились в Тегеран 2 ноября для обсуждения возможной сделки Ирана и США.