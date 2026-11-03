Вэнс заявил об отсутствии дедлайнов по новым ударам по Ирану
США не устанавливали для Ирана сроков перед тем, как президент Дональд Трамп исполнит свои угрозы о возобновлении ударов. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Нет, мы не устанавливали дедлайнов. Мы сказали: “Вот чего мы хотим — уничтожения ядерной программы с гарантией того, что она не будет восстановлена”. Это важно для США прежде всего»,— сказал господин Вэнс в разговоре с журналистами (цитата по Fox News).
Американский президент Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану возобновлением ударов. На прошлой неделе он заявил, что у США остались «одна-две цели» на иранской территории. Одной из целей он называл объект в районе горы Кох-е Коланг. Там, по заявлению Вашингтона, располагается подземный ядерный комплекс Ирана. Тегеран его существование отрицает.
Сегодня иранское государственное информагентство IRNA сообщило о нескольких взрывах в районе острова Кешм на юге страны. Власти пока не сообщали причину взрывов