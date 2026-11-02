Европа опасается «зомби-предприятий»

Отметим, что такие производства, продолжающие работать благодаря льготному финансированию, несмотря на отсутствие экономической эффективности, в мировом экспертном сообществе уже называют «зомби-предприятиями». По данным Национального бюро статистики КНР, на конец июля 2026 года в стране насчитывалось 512,1 тыс. крупных промышленных предприятий, из которых 153,4 тыс. были убыточными, доля производителей «в минусе» за год выросла до 29,9% с 29,2%. По данным Шэньчжэньского научно-исследовательского института торговой промышленности Китая, наиболее заметно ситуация ухудшилась в секторе электро- и теплоснабжения, где доля убыточных предприятий выросла на 3,71 процентного пункта (п. п.), до 28,37%, в производстве стройматериалов, стекла и цемента — на 3,06 п. п., до 36,75%, автомобилестроении — на 2,91 п. п., до 29,24%.