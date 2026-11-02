Европа опасается «зомби-предприятий»
Перепроизводство в КНР пугает партнеров по торговле, но не Пекин
В Европе вновь говорят о том, что наплыв китайских товаров может привести к сокращению местного производства — такое предупреждение содержит опубликованный 2 ноября доклад одного из комитетов парламента Великобритании. Ранее об угрозе «китайского шока» в торговле заявляли и в Евросоюзе. Торговые партнеры КНР в Европе считают, что на фоне слабого внутреннего спроса в стране китайские производители наращивают поставки «избыточной» продукции в другие страны благодаря господдержке. Пекин подобные обвинения в перепроизводстве отвергает, заявляя, что прямой связи между госсубсидиями и избыточными производственными мощностями в КНР нет, а рост китайского экспорта объясняется его инновационностью и мировым спросом.
Британские парламентарии считают реальной угрозу второй волны «китайского шока» (China Shock 2.0, первая фиксировалась в начале 2000-х) и призывают правительство страны готовить новые пошлины на импорт субсидируемых промышленных товаров из КНР. Такой призыв содержит опубликованный 2 ноября доклад комитета Палаты общин Великобритании по бизнесу, инновациям, науке и торговле. Ранее о возможности наступления второго «китайского шока» заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 27 октября о необходимости противодействовать избыточным производственным мощностям КНР говорил и канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Многие китайские компании, сталкивающиеся с низкой прибыльностью на внутреннем рынке, вынуждены экспортировать продукцию, чтобы выжить»,— отмечается в докладе. Одной из причин избытка китайского предложения они называют поддержку властями КНР нерентабельных производителей.
Отметим, что такие производства, продолжающие работать благодаря льготному финансированию, несмотря на отсутствие экономической эффективности, в мировом экспертном сообществе уже называют «зомби-предприятиями». По данным Национального бюро статистики КНР, на конец июля 2026 года в стране насчитывалось 512,1 тыс. крупных промышленных предприятий, из которых 153,4 тыс. были убыточными, доля производителей «в минусе» за год выросла до 29,9% с 29,2%. По данным Шэньчжэньского научно-исследовательского института торговой промышленности Китая, наиболее заметно ситуация ухудшилась в секторе электро- и теплоснабжения, где доля убыточных предприятий выросла на 3,71 процентного пункта (п. п.), до 28,37%, в производстве стройматериалов, стекла и цемента — на 3,06 п. п., до 36,75%, автомобилестроении — на 2,91 п. п., до 29,24%.
Власти КНР поддерживают стратегические отрасли, предоставляя компаниям льготные кредиты, гранты и земельные участки по сниженным ценам. Как сообщал в июле Государственный комитет по развитию и реформам КНР, на 2026 год распределены 200 млрд юаней (из средств, привлеченных с помощью выпуска долгосрочных государственных облигаций) на обновление оборудования для 11 тыс. проектов в 22 секторах. С января действует обновленная программа субсидирования кредитов на технологическую модернизацию: центральный бюджет компенсирует предприятиям 1,5 процентного пункта ставки сроком до двух лет. Дополнительную поддержку предоставляют регионы. В результате благодаря мерам поддержки даже производители, которые в рыночных условиях могли бы обанкротиться, продолжают работать, пополняя ряды «зомби-предприятий».
Такая поддержка перепроизводства в КНР все сильнее влияет на внешние рынки. Наплыв дешевой китайской продукции вынуждает зарубежных производителей снижать цены на продукцию и сокращать рентабельность, а при невозможности конкурировать по стоимости — попросту уступать долю рынка. Особенно остро проблема стоит перед европейскими производителями: дефицит торговли ЕС с КНР достиг €1 млрд в день, отмечается в докладе британских законодателей. «Если правительство не устранит риски второго китайского шока, Великобритания потеряет рабочие места, квалифицированные кадры, инновационный потенциал, рост производительности и долгосрочные промышленные мощности»,— предупреждают авторы доклада.
Отметим, что в Пекине подобные обвинения в перепроизводстве уже не раз отвергали. В опубликованном 28 июля документе Министерства коммерции КНР подчеркивается, что прямой связи между государственными субсидиями и избыточными производственными мощностями нет, а рост китайского экспорта объясняется инновациями и мировым спросом — развитие промышленности предлагается рассматривать не как «китайский шок 2.0», а как «китайские возможности 2.0» для мировой экономики.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 2