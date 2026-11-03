В Латвии объявляли воздушную тревогу из-за падения объекта у границы

Жителей призывали укрыться в помещениях и соблюдать правила безопасности. Спустя около получаса Национальные вооруженные силы сообщили, что опасность миновала. Неопознанный объект упал в Балвском крае, недалеко от границы с Россией, добавили в ведомстве.