В Латвии объявляли воздушную тревогу из-за падения объекта у границы
Вооруженные силы Латвии ненадолго объявляли об угрозе в воздушном пространстве в двух восточных регионах страны — Балвском и Лудзенском краях. По информации ведомства, в воздух были подняты истребители НАТО.
Жителей призывали укрыться в помещениях и соблюдать правила безопасности. Спустя около получаса Национальные вооруженные силы сообщили, что опасность миновала. Неопознанный объект упал в Балвском крае, недалеко от границы с Россией, добавили в ведомстве.
«Для уточнения местонахождения объекта и выяснения обстоятельств инцидента наземные поисковые операции будут продолжены»,— указано в сообщении ведомства в соцсети X.
Власти стран Балтии и Финляндии неоднократно сообщали о попадании беспилотников в их воздушное пространство.