В магазинах становится тише

Например, с начала 2026 года в РФ появилось лишь два новых международных бренда — белорусский бренд одежды Sorochinskaya и магазин электроники Passion. Эти бренды в совокупности заняли менее 300 кв. м в торговых центрах Москвы, для сравнения: за весь 2025 год на рынок вышло 12 новых иностранных марок, которые арендовали около 3,3 тыс. кв. м в торговых комплексах столицы, говорит Екатерина Ногай. Так, за третий квартал 2026 года в Москве доля арендаторов из фешен-сегмента сократилась до 27% против 33% годом ранее, доля точек общепита за этот период снизилась до 17%, в прошлом году показатель был на уровне 21,6%, подсчитали в CORE.XP.