В магазинах становится тише
В 2026 году вакантность торговых центров может вырасти на 12,2%
В московских торговых центрах растет доля пустующих площадей: в 2026 году она может вырасти на 2,5 процентного пункта (п. п.). В основном моллы покидают магазины одежды, электроники и товаров для дома, продажи которых в офлайне продолжают снижаться. Рассчитывать на массовый приход новых иностранных брендов торгцентрам пока не приходится: с начала года в Москве появились лишь две небольшие зарубежные сети.
По итогам 2026 года доля свободных площадей в торговых центрах Москвы может увеличиться на 2,5 п. п. год к году, до 12,2%, следует из исследования CMWP, которое есть у “Ъ”. Похожий прогноз дают в CORE.XP: по данным компании, вакантность в торговых комплексах столицы в 2026 году увеличится на 2,7 п. п. год к году, до 8%.
Тренд прослеживается уже три квартала подряд: вакантность в суперрегиональных торговых объектах (средняя площадь такого молла — от 80 тыс. кв. м) за этот период увеличилась на 1,8 п. п. год к году, до 7,5%, в региональных (45–80 тыс. кв. м каждый объект) — на 1 п. п. год к году, до 5,4%, подсчитали в CORE.XP. Только в сегменте районных торгцентров (площадь каждого такого объекта 5–10 тыс. кв. м) доля свободных площадей снизилась до 10,5% против 13,2% годом ранее, уточняют консультанты.
Низкая заполняемость торгцентров продиктована оптимизацией розничных сетей, особенно компаний из фешен-сегмента, электроники и товаров для дома — продажи таких ритейлеров снижаются, и они вынуждены закрывать неэффективные точки, отмечает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Темпы экспансии компаний из этих категорий тоже замедлились: российские марки открывают магазины точечно, а иностранные бренды практически не развиваются в офлайн-сегменте, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.
Например, с начала 2026 года в РФ появилось лишь два новых международных бренда — белорусский бренд одежды Sorochinskaya и магазин электроники Passion. Эти бренды в совокупности заняли менее 300 кв. м в торговых центрах Москвы, для сравнения: за весь 2025 год на рынок вышло 12 новых иностранных марок, которые арендовали около 3,3 тыс. кв. м в торговых комплексах столицы, говорит Екатерина Ногай. Так, за третий квартал 2026 года в Москве доля арендаторов из фешен-сегмента сократилась до 27% против 33% годом ранее, доля точек общепита за этот период снизилась до 17%, в прошлом году показатель был на уровне 21,6%, подсчитали в CORE.XP.
Сейчас основной спрос на торговые площади обеспечивают сервисные операторы, спортивные и развлекательно-образовательные форматы, констатирует директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Доля бьюти-ритейлеров в торгцентрах столицы увеличилась почти в четыре раза, до 9%, доля арендаторов из сферы развлечений выросла более чем в шесть раз, до 7%, говорят в CORE.XP.
В то же время ставки аренды за последний год значительно не изменились. По итогам третьего квартала 2026 года максимальная арендная ставка в торговых центрах Москвы достигла 180 тыс. руб. за 1 кв. м в год, для якорных арендаторов этот показатель составил 50 тыс. руб. за 1 кв. м в год, по данным Евгении Хакбердиевой. Кроме того, добавляет Павел Люлин, для заполнения своих объектов собственники торговых помещений все чаще предлагают скидки и арендные каникулы.
Впрочем, в 2027 году дополнительный спрос на торговые площади обеспечат спортивно-досуговые форматы, которые активно расширяют присутствие в торгцентрах, добавляют в CORE.XP. К концу следующего года вакантность в торговых объектах Москвы может снизиться на 0,7 п. п. год к году, до 11,5%, прогнозирует руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Однако риски роста вакантности в следующем году может создать значительный объем нового предложения. По данным госпожи Афанасьевой, к вводу на 2027 год заявлено около 280 тыс. кв. м торговой недвижимости, что на 74% больше год к году.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 10