Умер осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный Сергей Генин

Пожарный Сергей Генин, осужденный по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня», умер после продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на его «окружение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Генин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Генин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации»,— сказал собеседник агентства.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них — 37 детей. По факту пожара было возбуждено четыре уголовных дела, по первому из них фигурантами являлись восемь человек. Один из них — Сергей Генин, занимавший тогда должность начальника караула пожарно-спасательной части №2. Он был единственным, кому удалось спасти человека при пожаре.

10 ноября 2021 года Сергей Генин был приговорен к пяти годам лишения свободы по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, приведшая к гибели двух и более человек), и с этого момента находился под стражей. В апреле 2023 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья.

Полина Мотызлевская