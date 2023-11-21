Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождена по состоянию здоровья

Владелец и руководитель кемеровских ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово» Надежда Судденок, осужденная по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, освобождена от отбытия наказания в местах заключения в связи с наличием заболевания, препятствующего отбыванию наказания в колонии. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил один из адвокатов в данном уголовном процессе, не уточняя время и обстоятельства освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Судденок

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Надежда Судденок

Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Представитель потерпевших по делу Анна Воронкина сказала, что не знает об этом освобождении. По закону потерпевших обязаны уведомлять об условно-досрочном освобождении, но они не были информированы даже об отправке осужденной к месту отбывания наказания. В прокуратуре Кемеровской области пояснили, что освобождение по состоянию здоровья проходит не как УДО, а на основании решения специальной медицинской комиссии.

Два года назад Надежда Судденок была приговорена Заводским судом Кемерово к 13 годам 6 месяцам лишения свободы по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Кемеровский областной суд при рассмотрении апелляций на приговор сократил ей срок наказания на 2 месяца. Ее компании работали в ТРЦ «Зимняя вишня», оказывая услуги спортивно-развлекательного характера.

В своем последнем слове в июле 2021 года Надежда Судденок признала «нарушения в контроле за организацией и проведением инструктажей по безопасности» персонала ее компаний, заявив, что «была убеждена в безопасности работы в торговом центре», так как «там все организовано и работает исправно».

Вместе с ней 10 ноября 2021 года были приговорены к различным срокам наказания еще семь человек: бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК, ему принадлежал ТРЦ) Юлия Богданова, технический директор ККК Георгий Соболев, руководитель охраны «Зимней вишни» Сергей Антюшин, кемеровские пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, директор ООО «Системный интегратор» (обслуживало систему пожарной безопасности в здании ТРЦ) Игорь Полозиненко и сотрудник ООО Александр Никитин. Первые четверо до оглашения приговора находились под стражей с апреля 2018 года. В пожаре в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Игорь Лавренков, Кемерово