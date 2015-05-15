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09 сентября, понедельник
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Новости
00:01
Главные анонсы 9 сентября
04:18
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
06:43
Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта
08:09
Врио главы Башкирии Хабиров побеждает на выборах с 82,02% голосов
08:08
Бабушкин побеждает на выборах губернатора Астраханской области с 75,64% голосов
08:07
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
07:52
Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
07:31
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
07:14
Главные новости к утру 9 сентября
07:13
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
06:10
Врио губернатора Забайкальского края набрал на выборах почти 90%
06:09
Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области с 76,81% голосов
05:38
Место Фургала в Госдуме займет его соратник по ЛДПР Пиляев
05:32
Рейсы British Airways из Санкт-Петербурга в Лондон 9 и 10 сентября отменены
05:17
На выборах губернатора Курганской области победил Шумков с 80,86% голосов
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Тема
(обновлено: 08.09.2019)
Автошколы
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1
Начинающим автомобилистам добавят категорий
ГИБДД предложила усложнить допуск к водительским правам
4
Начинающих водителей стало на миллион больше
ГИБДД раскрыла статистику об экзаменах и правах за 2018 год
Автошколы ждут инспекторов в гости
Госавтоинспекция начала проверять учебные организации по новым правилам
17
Соискателей прав ждут новые обязанности
ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права
1
Начинающих водителей выпустят в базу данных
Сведения о выпускниках автошкол соберут в федеральном реестре
У инструкторов проверят водительские права
Автошколам запретили нанимать граждан, злостно нарушавших ПДД
2
ГИБДД не прошла экзамен в автошколах
Реформа обучения водителей подверглась критике
Автошколы сигналят президенту России
ГИБДД не может начать их проверки без изменений в указе 1998 года
1
Водителям спецтранспорта светят новые маячки
Минобрнауки утвердило правила обучения шоферов авто с мигалками
5
Как стать водителем
Инструкция по выбору автошкол и сдаче экзаменов
Госавтоинспекции оказали скорую помощь
В экзаменационные билеты внесены изменения после замечаний Минздрава
3
Автошколам выкручивают рули
Госавтоинспекция усиливает надзор за обучением
6
Водители плохо рассаживаются по классам
Законопроект Минтранса встретил сопротивление
6
В России стало меньше желающих получить права
ГИБДД раскрыла статистику за 2017 год
11
Водителям готовят новые испытания
Повысят ли предлагаемые меры безопасность на дорогах
1
Автошколам уточнили правила
ГИБДД разработала новый порядок проверок
7
Не учат в школе
Как в Москве готовят будущих водителей
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Кадры с единого дня голосования
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Премьеры фильмов «Жара» и «Одесса», Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие события
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Нурмагомедов—Пуарье
Как россиянин отстоял титул чемпиона мира в смешанных единоборствах
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День города — 2019
Как проходят праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы
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50 лет Кириллу Серебренникову
Как складывалась карьера режиссера
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Из ботаника в диктаторы
Чем запомнился Роберт Мугабе за 30 лет во главе Зимбабве
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Торжественная линейка кадетов, 15-я годовщина трагедии в Беслане, авиасалон МАКС и другие кадры
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Взрывы жилых домов в России: 20 лет спустя
Как мирные жители стали мишенями для террористов
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Школа №1
Как развивались события в Беслане 15 лет назад
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Лучшие фото за август
Посадка самолета на кукурузное поле, авиасалон МАКС, фестиваль «Таврида-АРТ» и другие яркие кадры
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55 лет «Спокойной ночи, малыши»
Как менялась заставка главной детской передачи за эти годы
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Спецпроекты |
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Выборы-2019: все избирательные кампании единого дня голосования
Откуда есть пошли новые русские, силовики и креативный класс
Как американского дипломата меняли на политзаключенных
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Почему в России стремительно растет число алкомаркетов
Что тормозит развитие региональных аэропортов
Почему у пенсионных брокеров все меньше работы в пенсионной системе
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия