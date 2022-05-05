Байкеры предъявили гражданские права

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Верховный суд (ВС) проверит законность правил сдачи экзамена в ГИБДД на мотоциклетные права. Владелец мотошколы из Новосибирска Антон Чибисов требует исключить из процедуры упражнение «скоростное маневрирование»: гражданину дается не более 35 секунд, чтобы, разогнавшись, преодолеть участок трассы с конусами. Истец считает норматив незаконным и необоснованным, ссылаясь на закон «Об образовании», в котором заложены принципы «гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека». Начинающие байкеры в этот лимит укладываются с трудом, падают и получают травмы, утверждает господин Чибисов. В МВД ранее поясняли, что тест был взят из зарубежной практики, однако, по данным “Ъ”, региональные Госавтоинспекции уже запросили у автошкол данные о падениях и травмах, полученных студентами на экзаменах или во время обучения с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВС просят сделать экзамен на мотоциклетные права безопаснее для здоровья

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ ВС просят сделать экзамен на мотоциклетные права безопаснее для здоровья

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С иском в Верховный суд обратился владелец мотошколы в Новосибирске и инструктор по вождению Антон Чибисов, оспаривающий законность ряда пунктов регламента МВД по сдаче экзаменов на права (приказ МВД №80), вступившего в силу 1 апреля 2021 года. Именно этим документом, напомним, была отменена проверка навыков управления транспортным средством на учебной площадке для граждан, сдающих на категорию B, о чем рассказывал “Ъ”. Для мотоциклистов же схема сдачи экзаменов принципиально не изменилась. Так, были сохранены основные упражнения, включая введенное еще в 2016 году «скоростное маневрирование»: набрав скорость на небольшом отрезке прямой, необходимо объехать несколько конусов, развернуться, снова объехать конусы и вернуться на исходную позицию. На это отводится максимум 35 секунд. В противном случае экзамен принят не будет.

Антон Чибисов считает этот норматив незаконным и необоснованным. В своем исковом заявлении (“Ъ” ознакомился с текстом) он ссылается на закон об образовании, в котором заложены в том числе принципы «гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека». Поскольку мотоцикл не оборудован дублирующими педалями, преподаватель не может вмешаться в процесс управления. Это «периодически приводит к падениям при обучении вождению, получению травм различной тяжести», пишет господин Чибисов.

В 2019 году, рассказал “Ъ” истец, он был свидетелем того, как молодой человек, выполняя упражнение, упал и сломал кисть руки, в 2020 году девушка на экзамене врезалась в ограждение и получила тяжелую травму. Истец также ссылается на закон «О защите прав потребителей», согласно которому автошколы обязаны предоставлять безопасную для жизни и здоровья обучающегося услугу, но ученики подвергают себя опасности, стремясь уложиться в 35 секунду, преподаватель на это повлиять никак не может.

Позиция ГИБДД по иску пока неизвестна.

Антон Чибисов перед обращением в ВС вступил в переписку на эту тему с МВД. В одном из ответов, говорит он, содержится ссылка на проведенное в 2015 году по заказу ГИБДД Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России исследования по совершенствованию экзаменов на управление мотоциклом. Авторы исследования (опубликовано на сайте НИЦ) утверждают, что упражнение позволяет оценить навыки набора скорости с переключением передач, удержания равновесия в наклоне мотоцикла и маневрирования на высоких скоростях, способность уклониться от внезапного препятствия и т. д., при этом выполнять его нужно максимум за 25 секунд.

Учебные организации тогда доказали, что уложиться в этот норматив невозможно. В финальной версии приказа ГИБДД увеличила лимит до 35 секунд, вспоминает президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. «При этом не было представлено научного и практического обоснования норматива,— утверждает она.— Для нас так и осталось непонятным, откуда он взялся и зачем эти секунды нужны».

«Скоростное маневрирование» было предложено в качестве альтернативы полноценному экзамену в городских условиях при получении мотоциклетных прав (проходит в ряде зарубежных стран), пояснил “Ъ” преподаватель автошколы, бывший сотрудник НИЦ БДД и автор предложений по совершенствованию мотоциклетных экзаменов Алексей Заостровцев. «Тогда я лично за рулем мотоцикла, многие преподаватели и ученики проверяли возможность выполнения этого упражнения — никаких проблем не возникало, никто не падал,— заверил он “Ъ”.— Более того, считаю, что увеличение времени выполнения упражнения с 25 до 35 секунд превратило его в профанацию — сегодня его можно выполнить, даже не переходя на третью передачу».

Исковое заявление Антона Чибисова будет рассмотрено в ВС в середине мая. По данным “Ъ”, региональные Госавтоинспекции запросили у автошкол данные о падениях и травмах, полученных во время выполнения упражнения «скоростное маневрирование» на экзаменах или во время обучения начиная с 2016 года.

Иван Буранов