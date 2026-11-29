Премьер Испании Педро Санчес признал поражение на парламентских выборах
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес признал победу оппозиционной Народной партии на выборах в парламент страны. Его социалистическая рабочая партия (PSOE) получает только 115 мест в парламенте.
Выступая перед сторонниками, господин Санчес признал, что «это не тот результат», на который надеялись, и сказал, что «сегодняшний вечер — печальный вечер для нашей страны», передает El Pais.
Победу на парламентских выборах одержала оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо. Как пишет El Pais, благодаря поддержке партии Vox, правоцентристы и ультраправые получат абсолютное большинство в 187 мест, что позволит господину Фейхоо сформировать правительство.