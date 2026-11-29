Победу на парламентских выборах одержала оппозиционная Народная партия во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо. Как пишет El Pais, благодаря поддержке партии Vox, правоцентристы и ультраправые получат абсолютное большинство в 187 мест, что позволит господину Фейхоо сформировать правительство.