Сел-поехал

Доля водителей, сдавших экзамен «в городе» с первой попытки, достигла почти 14%, следует из данных ГИБДД России за 2024 год. Эксперты связывают этот тренд с новым регламентом МВД, вступившим в силу с 1 апреля прошлого года. Он смягчил правила экзамена для будущих водителей, позволив им совершать во время теста больше ошибок. Но при этом граждане, совершившие три неудачные попытки пройти тест, теперь вынуждены ждать полгода, чтобы пересдать экзамен. Это мотивировало готовиться лучше, считает эксперт, что и отразилось на статистике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно свежим данным ГИБДД, за 2024 год в России было выдано в общей сложности 1,34 млн водительских прав (на 2% меньше, чем в 2023 году). Самые популярные категории — B (легковые автомобили; выдано более 1 млн удостоверений), С (грузовики; 123 тыс.) и А (мотоциклы; 83,4 тыс.). Анализируя отчетность Госавтоинспекции, “Ъ” обратил внимание на ряд трендов.

Первый — увеличение доли водителей, сдавших с первого раза экзамен «в городе»: в 2023 году она составляла 12,1%, а по итогам 2024 года увеличилась до 13,8%. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что так проявился эффект от изменений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права, вступивших в силу 1 апреля 2024 года. В этом документе, напомним, правила сдачи были смягчены. В частности, с пяти до семи было увеличено предельное число штрафных баллов, которые экзаменатор начисляет в случае различных промахов и ошибок (при достижении лимита в баллах экзамен прекращается). Этим же документом полиция увеличила с одного до шести-девяти месяцев срок пересдачи экзамена в случаях, если кандидат трижды завалил тест по вождению.

В результате многие граждане не хотят ждать полгода, боясь потерять приобретенный навык, и стараются все-таки преодолеть экзамен в ГИБДД с первых трех попыток, поясняет Татьяна Шутылева.

Одновременно с этим количество водительских прав, выданных по категории D (автобусы), за год сократилось на 10%. А по категории СЕ (грузовики с прицепами), наоборот, выросло на 26%. «Сегодня на рынке наблюдается сильнейший дефицит водителей категорий С, D и Е, потому что многие уехали на СВО,— пояснил “Ъ” заместитель директора Объединенного научно-методического центра (обучает вождению) Вячеслав Максимычев.— Компенсируя нехватку кадров, компании, связанные с коммерческими грузовыми перевозками, поднимают зарплаты водителям. У граждан появляется гораздо больше мотивации идти водить грузовик, и это отражается на статистике». «Водители с категорией СЕ сейчас фактически на вес золота»,— подтверждает Татьяна Шутылева.

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А вот автобусные перевозки, поясняет господин Максимычев, это в основном муниципальный транспорт, где зарплаты, как правило, невысокие. Поэтому желающих открывать категорию D и идти работать водителем автобуса все меньше. Татьяна Шутылева также напоминает, что с 1 апреля 2024 года открыть «автобусную» категорию в правах стало сложнее: для этого нужен минимальный годовой стаж управления легковым автомобилем или грузовиком. Эксперт считает, что это также повлияло на отрицательную динамику.

Еще один тренд, на который обратил внимание “Ъ”: на 11% выросло количество водителей, получивших в 2024 году категорию А (мотоциклы), на 36% — категорию А1 (легкие мотоциклы c двигателем объемом до 125 куб. см). «Рост популярности мотоциклов наблюдаем еще с пандемии,— говорит директор мотошколы в Новосибирске Антон Чибисов.— В условиях постоянного стресса люди стараются больше жить для себя, ищут новые способы получать удовольствие. Вождение мотоцикла — как раз один из них». Версия эксперта подтверждается и статистикой «Автостата» — за прошедший год в РФ было продано 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем годом ранее.

Глава объединения «Мотограждане» Андрей Иванов добавляет, что сегодня на рынке много бывших в употреблении мотоциклов и новых китайских брендов по цене до 300 тыс. руб. «Все больше людей сегодня могут позволить себе стать мотоциклистом,— говорит он.— Кроме того, в мегаполисах мотоциклы все чаще используются для челночной миграции в передвижении между регионами, когда, к примеру, из Москвы в Московскую область на мотоцикле можно доехать за 20 минут, а через пробки на общественном транспорте — за два-три часа».

Иван Буранов