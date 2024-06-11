Не уверен — не управляй
Регламент по приему экзаменов в ГИБДД признан законным
Верховный суд РФ (ВС) не нашел нарушений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Нормативный документ, по мнению обратившейся в ВС жительницы Высшего Волочка Анастасии Крюковой, содержит «правовую неопределенность» и создает предпосылки для коррупции, поскольку позволяет экзаменаторам выставлять штрафные баллы гражданам за «неуверенное» пользование рулем, педалями и рычагами управления транспортного средства. Представители МВД и Минюст доказали суду, что противоречий и предпосылок для коррупции в документе нет.
Верховный суд остался непреклонен к сдающим экзамены по вождению
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
ВС РФ в понедельник рассматривал жалобу Анастасии Крюковой из Вышнего Волочка (Тверская область) на нормы административного регламента МВД №80, которым установлены правила проведения экзаменов на получение прав в ГИБДД. С мая 2022 по февраль 2023 года госпожа Крюкова четыре раза пыталась сдать практический экзамен по вождению, но на разных этапах экзаменаторы отправляли ее на пересдачу из-за допущенных ошибок. Госпожа Крюкова обжаловала решение ГИБДД в судах, но, потерпев фиаско, обратилась в высшую судебную инстанцию.
Тест по вождению является частью экзамена в автоинспекции наряду с оценкой теоретических знаний кандидата в водители. По статистике ГИБДД, с первого раза сдают его только 10% экзаменуемых. За каждую ошибку испытуемого инспектор имеет право начислить определенное число баллов. За непристегнутый ремень или пересечение стоп-линии, например, наказывают четырьмя штрафными баллами, за неуверенное пользование органами управления — одним. После достижения критической отметки экзамен прекращается. С 1 апреля 2024 года в регламент были внесены изменения: кандидатам в водители разрешили вместо прежних пяти штрафных баллов набрать семь. Кроме того, раньше, если водитель трижды подряд не сдал «практику», он мог предпринять очередную попытку уже через месяц, а теперь срок увеличен до шести—девяти месяцев.
Объектом жалобы госпожи Крюковой стал пункт регламента, в котором прописано, что ошибкой считается «неуверенное» пользование органами управления транспортным средством, то есть рулем, педалями, рычагами и т. д.
Госпожа Крюкова увидела в этом «правовую неопределенность» и «неоднозначное толкование», а также «коррупциогенный фактор». Это, по ее мнению, противоречит ряду нормативных актов, в том числе постановлению правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» и закону «Об антикоррупционной экспертизе».
Содержащие субъективную оценку формулировки, на которые пожаловалась Анастасия Крюкова, уже используются в вышестоящих нормативных актах, противоречий нет, заявила, представитель МВД в Верховном суде Юлия Сафонова. В качестве примера она привела термин «опасное вождение» в ПДД, под которым подразумевается в том числе «резкое» торможение и несоблюдение «безопасной» дистанции. Она также заметила, что госпожа Крюкова все же поручила права (с пятого раза), а предыдущие четыре попытки провалились из-за допущенных нарушений ПДД, а не оспариваемых норм. Госпожа Сафонова также заметила, что приказ МВД перед принятием прошел антикоррупционную экспертизу в Минюсте. Его нормы прописаны настолько точно, насколько это возможно, добавил ведущий советник департамента Минюста Антон Курамшин, выступая в ВС: в вопросах безопасности невозможно все зарегулировать, заметил он.
Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков напомнил, что во всех экзаменационных автомобилях ведется аудио- и видеосъемка — результаты экзаменов всегда можно оспорить. Со временем, говорит он, процесс будет автоматизирован, но пока экзамены принимаются по действующим правилам. Несколько лет назад, напомним, МВД анонсировало разработку специального «программно-технического комплекса» (комплекс датчиков и камер) для экзаменационных автомобилей, который позволит минимизировать участие инспектора в проверке навыков — прототип такой машины был представлен в 2021 году, но проект развития пока не получил.
В новой версии регламента, вступившей в силу 1 апреля, ГИБДД расшифровала, что такое «неуверенное» пользование органами управления: рывки при старте, чрезмерно резкое торможение, начало движения на «ручнике», долгое переключение передач и т. д.
Судья ВС Олег Кириллов выслушал позицию сторон и принял решение исковую жалобу отклонить. Анастасия Крюкова или ее представители вчера в заседании не участвовали.
Регламент по приему экзамена оспаривается не первый раз. В 2022 году, рассказывал “Ъ”, ВС отклонил жалобу владельца мотошколы Антона Чибисова на небезопасное, по его мнению, упражнение «Скоростное маневрирование», которое начинающие мотоциклисты должны выполнить за 35 секунд. В 2023 году та же Анастасия Крюкова пыталась оспорить норму, которая разрешает инспекторам стирать запись с видеорегистратора в экзаменационной машине через месяц.
Госдума обсудит штрафы и лишение прав за опасное вождение
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР вчера внесла в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В кодекс предлагается ввести новую статью 12.38, которая впервые устанавливает штраф за «опасное вождение»: санкция в 3–5 тыс. руб. за первое нарушение; лишение прав на срок 1–3 месяца — за повторное в течение года. Поправки, как ранее сообщал “Ъ”, концептуально поддержаны правительством РФ.
Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году по инициативе МВД, которое таким образом планировало бороться с агрессивными водителями, которые резко тормозят, резко разгоняются, совершают другие маневры подобного рода. Однако штраф так и не был установлен. Законопроектов с санкцией за это нарушение за последние шесть лет вносилось несколько, все они по разным причинам отклонялись. Эксперты указывали, в частности, на чрезмерно сложный для восприятия и трактовки термин «опасное вождение» (представляет собой громоздкий абзац с перечислением всех возможных маневров, подпадающих под понятие), что может привести к сложностям в администрировании.
«С учетом положительного отзыва правительства надеюсь на поддержку большинства коллег-депутатов. Проблема агрессивного и, к сожалению, на сегодняшний день фактически безнаказанного поведения на дороге давно нуждается в решении»,— заявил вчера депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно пояснительной записке, в социальных сетях часто публикуют видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду. Господин Нилов считает, что по их вине происходит до 80% всех ДТП.