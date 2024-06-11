Не уверен — не управляй

Верховный суд РФ (ВС) не нашел нарушений в регламенте МВД по сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Нормативный документ, по мнению обратившейся в ВС жительницы Высшего Волочка Анастасии Крюковой, содержит «правовую неопределенность» и создает предпосылки для коррупции, поскольку позволяет экзаменаторам выставлять штрафные баллы гражданам за «неуверенное» пользование рулем, педалями и рычагами управления транспортного средства. Представители МВД и Минюст доказали суду, что противоречий и предпосылок для коррупции в документе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд остался непреклонен к сдающим экзамены по вождению

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Верховный суд остался непреклонен к сдающим экзамены по вождению

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС РФ в понедельник рассматривал жалобу Анастасии Крюковой из Вышнего Волочка (Тверская область) на нормы административного регламента МВД №80, которым установлены правила проведения экзаменов на получение прав в ГИБДД. С мая 2022 по февраль 2023 года госпожа Крюкова четыре раза пыталась сдать практический экзамен по вождению, но на разных этапах экзаменаторы отправляли ее на пересдачу из-за допущенных ошибок. Госпожа Крюкова обжаловала решение ГИБДД в судах, но, потерпев фиаско, обратилась в высшую судебную инстанцию.

Тест по вождению является частью экзамена в автоинспекции наряду с оценкой теоретических знаний кандидата в водители. По статистике ГИБДД, с первого раза сдают его только 10% экзаменуемых. За каждую ошибку испытуемого инспектор имеет право начислить определенное число баллов. За непристегнутый ремень или пересечение стоп-линии, например, наказывают четырьмя штрафными баллами, за неуверенное пользование органами управления — одним. После достижения критической отметки экзамен прекращается. С 1 апреля 2024 года в регламент были внесены изменения: кандидатам в водители разрешили вместо прежних пяти штрафных баллов набрать семь. Кроме того, раньше, если водитель трижды подряд не сдал «практику», он мог предпринять очередную попытку уже через месяц, а теперь срок увеличен до шести—девяти месяцев.

Объектом жалобы госпожи Крюковой стал пункт регламента, в котором прописано, что ошибкой считается «неуверенное» пользование органами управления транспортным средством, то есть рулем, педалями, рычагами и т. д.

Госпожа Крюкова увидела в этом «правовую неопределенность» и «неоднозначное толкование», а также «коррупциогенный фактор». Это, по ее мнению, противоречит ряду нормативных актов, в том числе постановлению правительства «О допуске к управлению транспортными средствами» и закону «Об антикоррупционной экспертизе».

Содержащие субъективную оценку формулировки, на которые пожаловалась Анастасия Крюкова, уже используются в вышестоящих нормативных актах, противоречий нет, заявила, представитель МВД в Верховном суде Юлия Сафонова. В качестве примера она привела термин «опасное вождение» в ПДД, под которым подразумевается в том числе «резкое» торможение и несоблюдение «безопасной» дистанции. Она также заметила, что госпожа Крюкова все же поручила права (с пятого раза), а предыдущие четыре попытки провалились из-за допущенных нарушений ПДД, а не оспариваемых норм. Госпожа Сафонова также заметила, что приказ МВД перед принятием прошел антикоррупционную экспертизу в Минюсте. Его нормы прописаны настолько точно, насколько это возможно, добавил ведущий советник департамента Минюста Антон Курамшин, выступая в ВС: в вопросах безопасности невозможно все зарегулировать, заметил он.

Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков напомнил, что во всех экзаменационных автомобилях ведется аудио- и видеосъемка — результаты экзаменов всегда можно оспорить. Со временем, говорит он, процесс будет автоматизирован, но пока экзамены принимаются по действующим правилам. Несколько лет назад, напомним, МВД анонсировало разработку специального «программно-технического комплекса» (комплекс датчиков и камер) для экзаменационных автомобилей, который позволит минимизировать участие инспектора в проверке навыков — прототип такой машины был представлен в 2021 году, но проект развития пока не получил.

В новой версии регламента, вступившей в силу 1 апреля, ГИБДД расшифровала, что такое «неуверенное» пользование органами управления: рывки при старте, чрезмерно резкое торможение, начало движения на «ручнике», долгое переключение передач и т. д.

Судья ВС Олег Кириллов выслушал позицию сторон и принял решение исковую жалобу отклонить. Анастасия Крюкова или ее представители вчера в заседании не участвовали.

Регламент по приему экзамена оспаривается не первый раз. В 2022 году, рассказывал “Ъ”, ВС отклонил жалобу владельца мотошколы Антона Чибисова на небезопасное, по его мнению, упражнение «Скоростное маневрирование», которое начинающие мотоциклисты должны выполнить за 35 секунд. В 2023 году та же Анастасия Крюкова пыталась оспорить норму, которая разрешает инспекторам стирать запись с видеорегистратора в экзаменационной машине через месяц.

Иван Буранов