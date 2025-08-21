Введение новых программ в автошколах перенесли на март 2026 года

Минпросвещения России опубликовало приказ, в котором изменена дата вступления в силу новых программ в автошколах. Раньше запуск нововведений планировали на 1 сентября 2025 года. Сейчас дату изменили на 1 марта 2026 года, следует из опубликованного документа.

В рамках новых программ для автошкол введут периоды дистанционного обучения. Также планируется увеличить количество часов практической части (42 вместо 38), исключить из теории тему «Вождение с прицепом» и добавить вопросы по опасному вождению, предъявлению электронных документов, использованию средств индивидуальной мобильности и ношению жилетов со световозвращающими элементами.

Подробнее о нововведениях читайте в материале «Ъ» «Автошколы переходят на дистант».