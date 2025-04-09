Автошколы не находят себе места

Автошколы встревожены намерениями властей создать публичный рейтинг образовательных организаций, обучающих вождению. Место в нем будет среди прочего зависеть от количества аварий, в которые попадают выпускники автокурсов, а также от того, насколько успешно они сдают экзамены в ГИБДД. Сами представители автошкол считают, что связи между качеством обучения и аварийностью нет. Представители ГИБДД уверены в обратном, но готовы обсуждать дополнительные критерии для попадания в рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аварии по вине выпускников автошкол могут стать одним из критериев оценки образовательных организаций

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Аварии по вине выпускников автошкол могут стать одним из критериев оценки образовательных организаций

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Общественной палате (ОП) 9 апреля обсуждался проект федерального закона, который 28 февраля в Госдуму внесло правительство. Власти впервые планируют разработать систему «оценки эффективности» работы автошкол. Методики оценки еще нет, их предстоит разработать МВД. «Качество учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы»,— пояснял глава правительства Михаил Мишустин, анонсируя законопроект.

Рейтинг, который подготовит МВД, будет размещаться в сети и будет доступен для всех. «Он позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов, снизить количество происшествий и сделает дороги более безопасными»,— пояснял глава правительства.

Представители ряда автошкол (всего их в России более 7,5 тыс.) выражают обеспокоенность по поводу изменения законодательства. «У нас есть сомнения насчет связи между аварийностью и качеством подготовки,— заявила в ходе выступления в ОП президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.— Научных работ на эту тему нет ни в России, ни за рубежом». На аварийность, по ее словам, больше влияет личность водителя, его «социально-культурная и психофизическая характеристика», а также «агрессивная среда», в которой оказываются водители-новички после окончания автошколы.

Большая часть нарушений ПДД совершается осознанно, подготовка роли, как правило, не играет, отмечает эксперт.

Елена Зайцева также напомнила, что именно ГИБДД (а не автошкола) принимает решение о выдаче водительских прав, допуская гражданина за руль после экзамена.

Ее поддержал и президент Приморской ассоциации автошкол Александр Николаев. «Если происходит ДТП, то это сразу связывают с автошколой. Но никто не разбирается в реальных причинах,— сказал он.— Но ведь есть ГИБДД. Если человек плохо водит, опасен, то просто не выдавайте ему водительское удостоверение». Если уж и оценивать работу организаций, то делать это должно Минпросвещения, а не «силовое ведомство», считает эксперт федерации автошкол Татарстана Николай Манжилевский.

ГИБДД пыталась ввести рейтинг автошкол еще в 2020 году, подготовив проект постановления правительства (см. “Ъ” от 27 декабря 2020 года). Предполагалось, что подразделения будут публиковать ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки (или не сдавших вообще), а также число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников. Полученные данные ведомство планировало использовать для внеплановых проверок организаций. Проект по неизвестным причинам принят так и не был.

Старший инспектор по особым поручениям отдела организации экзаменационной деятельности и госуслуг ГИБДД России Антон Царев, отвечая на замечания автошкол в Общественной палате, дал понять, что качество обучения кандидатов в водители оставляет желать лучшего. Он привел следующие данные: в 2024 году количество погибших в ДТП по вине начинающих водителей выросло на 10% (см. инфографику). В 2025 году наблюдается рост жертв таких аварий уже на 20%. Число граждан, которые не сдают экзамены с первой попытки, еще «велико», заметил господин Царев, хотя постепенно сокращается.

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«Согласен с тем, что именно ГИБДД оценивает и допускает водителя к вождению,— заявил Антон Царев.— Но если у автошкол есть десятки часов, чтобы отработать вождение с кандидатами, то у ГИБДД нет возможности проверить навыки в полном объеме за 30 минут экзамена. Достаточно сложно, например, оценить знание правил обгона. А это одна из самых частых причин ДТП с погибшими». Конкретные критерии оценки работы автошкол будут разработаны позже (на этапе работы с законопроектом), заявил господин Царев, пообещав привлечь к этой работе независимых экспертов. При этом он считает, что оценивать нужно, в том числе, число сдавших экзамены с первого раза и количество лиц, попавших в ДТП после обучения: «Это все-таки итоговый критерий».

Законопроект, предполагающий появления рейтинга автошкол, курирует думский комитет по транспорту. Член комитета, депутат Сергей Тен (ЕР), выступая в ОП, отметил, что большинство водителей при выборе автошкол ориентируются на стоимость автокурсов и удобство, а не на качество подготовки. Дума намерена в мае рассмотреть документ в первом чтении.

Иван Буранов