Автокурсы выходят на дистант

Минпросвещения утвердило новые программы обучения в автошколах. Начинающие водители будут больше времени уделять практическим занятиям в городских условиях. Желающие управлять автобусами и грузовиками смогут обучаться прямо в автопарках и транспортных комбинатах. Автошколы смогут обучать теории дистанционно с помощью специального софта, который будет учитывать посещаемость курсов и успеваемость студентов.

Минпросвещения опубликовало приказ, на основании которого автошколы будут с 1 марта 2026 года разрабатывать собственные программы обучения для начинающих водителей. Документ придет на смену действующему с 2022 года приказу №808.

Планируется, во-первых, перераспределить учебную нагрузку: при подготовке водителей легковых автомобилей на занятия в городских условиях будет выделяться 42 часа — на четыре часа больше, чем сейчас.

Изменения в программы внесены по предложению ГИБДД. В 2021 году, напомним, по инициативе Госавтоинспекции «площадка» и «город» были объединены в единый практический экзамен. Вслед за этим решено скорректировать и программу подготовки водителей.

Согласно новому приказу, автошколы смогут дистанционно преподавать часть теории. Как пояснила “Ъ” президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, дистанционное обучение набрало популярность во времена ковида, при этом образовательный процесс никем не контролировался. В результате обучение было низкого качества, материал плохо усваивался, и по статистике ГИБДД видно, что результативность сдачи теоретического экзамена после пандемии ухудшилась. Теперь автошколы должны использовать информационную систему, которая содержит сервисы дистанционного взаимодействия преподавателя с учеником, фиксирует посещаемость и успеваемость студентов. У каждого ученика также будет цифровое портфолио. При этом «дистант» не обязателен, автошколы могут преподавать теорию классическим способом (то есть очно). Требования к дистанционному обучению написаны довольно расплывчато, конкретики в них мало, отмечает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, и вероятно, что к началу вступления в силу приказа потребуются какие-то пояснения от Минпросвещения.

Еще одним нововведением станет возможность соискателям водительских удостоверений учиться вождению не только в автошколе, но и «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы».

Нововведение касается в первую очередь граждан, желающих водить автобусы и грузовики: они смогут учиться в транспортных комбинатах, автопарках и т. д., где планируют работать. Для этого автошкола и организация-работодатель должны заключить договор.

Елена Зайцева обращает внимание также на норму приказа, в которой впервые перечислены документы, которые обязан возить с собой инструктор при обучении вождения (в том числе копию приказа образовательной организации о зачислении гражданина в автошколу). Несколько лет назад в ПДД ввели термины «обучаемый» и «обучающий» вождению, при этом механизма, с помощью которого инструктор мог доказать ГИБДД, что он имеет право обучать, не предусмотрено, напоминает эксперт. Елена Зайцева считает новую норму спорной. «Допустим, вы учились в автошколе давно и хотели бы восстановить свои навыки, наняв инструктора,— говорит она.— Теперь, получается, это сделать будет невозможно без участия образовательной организации. Ведь инструктор должен иметь на руках документ, подтверждающий, что работает в автошколе. Это может доставить определенные неудобства».

10 июня, напомним, Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о разработке и создании федерального рейтинга автошкол, доступ к которому будет открыт для граждан.

Проект повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки водителей, заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По данным ГИБДД, в 2024 году лишь 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза. На конец 2024 года в РФ действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B.

Иван Буранов