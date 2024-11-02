Автошколы переходят на дистант

Минпросвещения впервые официально намерено ввести возможность дистанционного обучения для будущих водителей. Это предусматривает проект приказа образовательного ведомства, на основании которого автошколы разрабатывают свои программы обучения. Процесс будет проходить с помощью государственных информационных систем, предполагающих авторизацию на портале госуслуг. Эксперты указывают, что нововведение способно существенно сэкономить время кандидатов в водители, а возможно, и их расходы на обучение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минпросвещения разместило на regulation.gov.ru проект приказа, на основании которого автошколы будут разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года (документ приходит на смену действующему с 2022 года приказу №808). Нововведения, уточнили в ведомстве, потребовались «для повышения качества обучения».

Речь, прежде всего, идет о приведении процесса подготовки в соответствие с изменениями, внесенными за последние годы в Правила дорожного движения (ПДД).

Так, в 2017 году в ПДД появился термин «опасное вождение». Само это понятие, напомним, вызвало горячую дискуссию и неоднозначное отношение даже у экспертов. Теперь и начинающих водителей предстоит детально ознакомить с тем, какие маневры могут быть истолкованы инспектором соответствующим образом и что за наказание ждет нарушителя. В проекте приказа упоминается еще одно новшество — электронные документы. Скорее всего, речь идет о QR-коде в приложении «Госуслуги.Авто», в котором «зашиты» электронные права и СТС. Пока QR не отменяет обязанность водителей иметь при себе бумажные права, но поскольку упоминание об электронных документах появилось уже в образовательных программах, можно ожидать скорых перемен и в этой сфере.

Для «формирования у обучающихся навыков безопасного управления в различных условиях дорожного движения» Минпросвещения планирует перераспределить учебную нагрузку. В рамках подготовки водителей категории B на вождение в «городе» выделят 42 обязательных часа вместо нынешних 38. На изучение же устройства трансмиссии, ходовой части, тормозов, электронных «помощников» водителя будет отводиться по одному часу вместо нынешних двух. На изучение общего устройства двигателя, наоборот, выделят три часа вместо двух.

Однако наиболее важным представляется другое нововведение.

Впервые Минпросвещения планирует официально предоставить возможность дистанционного образования для будущих водителей.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева объяснила “Ъ”, что похожая практика сложилась в 2019–2020 годах, когда многие автошколы были вынуждены перейти на дистант из-за ковидных ограничений. «По сути, лекции просто транслировались с помощью различных видеоплатформ,— говорит госпожа Шутылева.— Это был бесконтрольный процесс, который зачастую сводился либо к сокращению программ, либо к самоподготовке, а она запрещена». Эксперт уверена, что проект новых программ эту проблему решает. Дистант в автошколах разрешат только при выполнении условий, установленных в постановлении правительства №1678, действующем с 1 сентября 2024 года (это касается всех учебных организаций). В частности, в рамках образовательного процесса должны использоваться исключительно государственные информационные системы, работающие через авторизацию на портале госуслуг. Система позволяет фиксировать посещаемость занятий и успеваемость студентов.

«На самом деле у нас уже давно дистанционное или даже самостоятельное обучение,— подтвердил руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" "Народного фронта" Петр Шкуматов.— То, что рассказывают на курсах, можно посмотреть в мобильном приложении или спросить у чата GPT. Почти все ученики самостоятельно готовятся к сдаче экзаменов по ПДД». В результате, говорит он, людям не надо будет тратить время на поездки в автошколы, подстраивать расписание под занятия. «Я уверен, что через какое-то время все обучение перейдет в формат онлайн-вебинаров,— прогнозирует эксперт.— Это позволит автошколам достаточно серьезно сэкономить».

Госпожа Шутылева не исключает, что новый приказ может привести к снижению трат. Дело в том, что он существенно упрощает процесс переподготовки водителей. Сейчас, объясняет госпожа Шутылева, учебные организации вынуждены в отдельных группах обучать, к примеру, желающих пройти переподготовку с категории А на B, с М на B или с А1 на B, но таких людей мало, и автошколы несут значительные расходы на организацию их обучения. Новый приказ «укрупняет» программы, позволив таких учеников объединять. «Это сэкономит и финансовые, и временные ресурсы как автошкол, так и обучающихся на права,— считает Татьяна Шутылева.— В ряде случае можно ожидать снижение цен или как минимум их фиксацию на фоне продолжающейся инфляции».

Иван Буранов