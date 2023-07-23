Автокурсам ставят новые цели

Минпросвещения РФ представило проект новых примерных программ обучения в автошколах. Речь, в частности, идет о таких нововведениях, как частично самостоятельная подготовка водителей, сокращение нормативных часов вождения, а также обучение вождению мотоцикла с пассажиром. Представители образовательной отрасли проект раскритиковали: нововведения могут привести к росту аварийности, а также дополнительным расходам, которые лягут на плечи организаций и граждан. ГИБДД также попросила документ доработать. Минпросвещения пообещало все замечания учесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начинающим водителям пока неясны контуры компромисса, к которому придут Минпросвещения, ГИБДД и автошколы в процессе обновления правил подготовки к экзамену на права

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Начинающим водителям пока неясны контуры компромисса, к которому придут Минпросвещения, ГИБДД и автошколы в процессе обновления правил подготовки к экзамену на права

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Минпросвещения устанавливает для образовательных организаций примерные программы обучения водителей — на их базе автошколы создают собственные. Приказ ведомства, устанавливающий новые программы, обсуждался в пятницу на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины». Разработка документа ведется с 2021 года, Минпросвещения уже потратило 20 млн руб. на подготовку проекта (“Ъ” рассказывал об этом).

Цель изменений состоит в совершенствовании «форм и методов учебного процесса», пояснила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Татевик Карабекян. Ведомство, по ее словам, получает по этому поводу много обращений от общественных организаций. МВД, следовало из ее слов, также заинтересовано в корректировке программ из-за малой доли сдающих экзамены на права с первого раза. По данным ГИБДД, в 2022 году таковых насчитывалось только 18% от всех претендентов на получение водительских удостоверений. Действующий профильный приказ Минпросвещения №808 истекает в 2025 году, ведомство решило готовиться к принятию нового.

В тексте приказа (“Ъ” ознакомился с ним) говорится о сокращении количества обязательных часов на обучение вождению в рамках категории B с 56/54 до 46/44 часов (в зависимости от вида трансмиссии — «механика»/АКПП).

Почему принято такое решение, госпожа Карабекян не пояснила. Впервые упоминаются обязательные часы «самостоятельной работы». Будущие водители, пояснила Татевик Карабекян, должны сами отрабатывать темы, ранее освоенные в классах. Новшеством является и «вариативная часть учебных циклов» (может достигать 40 часов). В регионах разные условия обучения, пояснила госпожа Карабекян: автошколам может понадобиться обучать водителей местной специфике, например управлению транспортным средством в горной местности, для этого и нужно предусмотреть дополнительное время.

Эксперты рабочей группы проект раскритиковали. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева обратила внимание, что на «внеаудиторную» работу, судя по тексту, проект отводит до 30% учебного времени. Причем на самостоятельное изучение, подчеркивает она, отдаются важнейшие темы — например, влияние скорости, алкоголя и медикаментов на способность управлять машиной. Речь идет фактически о возвращении самоподготовки, отмененной в 2013 году на фоне роста аварийности, указал вице-президент Ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев. Национальный союз ассоциаций автошкол обращает внимание на то, что при подготовке к сдаче экзамена на права категории А Минпросвещения хочет добавить вождение с пассажиром — это противоречит ПДД, которые прямо запрещают водить мотоцикл с пассажиром при стаже вождения менее двух лет.

Татьяна Шутылева также обратила внимание на то, что общее количество часов обучения по категории B увеличивается со 190 до 244 часов (на фоне снижения часов вождения).

Это приведет к «необоснованным» затратам автошкол и увеличению сроков и стоимости обучения автокурсов.

«Российское общество первой помощи» (организация также представила свое заключение) обратило внимание на темы, которые могут изучаться только с педагогами и на тренажерах, а они вынесены в блок самостоятельного обучения: например, изучение методики освобождения дыхательных путей у раненных в аварии, правила оказания помощи ребенку или беременной женщине, в теле которой в результате ДТП оказалось инородное тело, и т. д.

Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков рассказал, что замечания ведомства (уже направлялись в Минпросвещения) отчасти совпадают с позицией автошкол. «Непонятно, по какой причине сократили количество практики в условиях дорожного движения,— сказал он.— Это не поддерживается». Господин Гиляков привел данные, согласно которым за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных водительских удостоверений сократилось на 6% (583 тыс. штук), а число проведенных экзаменов увеличилось на 2%. «Это говорит о качестве подготовки водителей»,— сделал он вывод. В ГИБДД также считают, что новый приказ лучше готовить ближе к 2025 году, поскольку законодательство, связанное с подготовкой водителей, еще может поменяться.

В связи с многочисленными замечаниями проект новых программ, скорее всего, будет отправлен на доработку, пояснил “Ъ” сопредседатель рабочей группы Евгений Литвин, но финальное решение на этот счет будет принято после голосования экспертов. Татевик Карабекян пообещала учесть все замечания и провести еще одно обсуждение документа с «экспертным сообществом».

Иван Буранов