Российские автошколы пожаловались на сроки пересдачи экзаменов на права

ДОСААФ попросила ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов: сейчас из-за этой проблемы не успевают получить права будущие водители военных грузовиков, которых ждет Минобороны. Автошколы также говорят о нехватке экзаменаторов, из-за чего «гражданские» кандидаты в водители вынуждены месяцами ждать проверки навыков.

Проблемы в области подготовки водителей обсудили 21 января на круглом столе в Общественной палате (ОП). Член ОП Владимир Коробчак пожаловался на сроки ожидания пересдачи экзаменов после трех неудачных попыток — сейчас сделать это можно не раньше чем через шесть-девять месяцев. По его мнению, это провоцирует дефицит водителей категорий С и D, которых сейчас не хватает на рынке.

Сроки мешают готовить и будущих военных водителей (речь идет прежде всего о водителях грузовиков), отметил директор департамента профессионального обучения ДОСААФ Александр Пискарев. Он уточнил, что водители, прошедшие обучение в рамках подготовки к военной службе и не сдавшие экзамен три раза, не успевают его пересдать. В результате их призывают без удостоверения, и «Минобороны не получает водителей». По данным господина Пискарева, из 27 тыс. водителей, которых готовит ДОСААФ ежегодно для вооруженных сил, из-за ожидания пересдачи «теряется» около 1,8 тыс. человек.

