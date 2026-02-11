Участники СВО не смогут получить водительские права без обучения в автошколе

Госдума на планерном заседании 11 февраля отклонила поправки к закону «О безопасности дорожного движения», разрешающие участникам СВО получать водительские права категории А и B после прохождения самоподготовки без обучения в автошколе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изменения предложила Тамбовская областная дума. «Вопросы поддержки указанных граждан определены президентом в качестве приоритетных и требуют принятия соответствующих решений в различных сферах жизнедеятельности граждан,— сказано в пояснительной записке.— Инициатива позволит участникам СВО оперативно получить водительские права и использовать транспортные средства, в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения специальной военной операции».

Первый замглавы думского комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР) в ходе планерного заседания Госдумы сказал, что законопроект отрицательно скажется на уровне безопасности дорожного движения. Правительство в своем заключении напомнило, что самоподготовка запрещена с 2013 года: это ограничение позволило сократить аварийность с участием начинающих водителей. «Управление транспортным средством относится к деятельности, создающей повышенную общественную опасность для окружающих. Установленные требования к подготовке водителей направлены на снижение рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан,— сказано в заключении.— Проектируемые изменения необоснованны и не согласуются с целями государственной политики в сфере обеспечения безопасности движения». Меры поддержки отдельных категорий граждан не должны создавать риски причинения вреда жизни и здоровью других граждан, отмечают в думском комитете по транспорту. Законопроект ранее поддержало Заксобрание ЯНАО.

Иван Буранов