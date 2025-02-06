Крепче за мышку держись, шофер

Министерство просвещения РФ впервые пропишет правила дистанционного обучения в рамках теоретического курса для будущих водителей в автошколах. В проекте приказа ведомства говорится о специальных цифровых образовательных сервисах, которые должны будут использовать для этого участники рынка. Могут измениться и правила обучения навыкам вождения, в частности, для будущих водителей автобусов, грузовиков и такси. Они смогут осваивать азы управления прямо в автопарках и на транспортных комбинатах. Это облегчит подготовку кадров в условиях «катастрофического недостатка водителей», считает эксперт.

О планах Минпросвещения разработать новые программы обучения в автошколах вместо действующих “Ъ” уже рассказывал (см. номер от 2 ноября 2024 года). По итогам обсуждения ведомство опубликовало на regulation.gov.ru вторую версию документа. “Ъ” изучил его.

Главным новшеством станет регламент дистанционной подготовки в рамках теоретического курса для будущих водителей. Речь идет об изучении правил дорожного движения, норм КоАП, основ первой помощи при ДТП и устройства автомобиля. Дистанционные занятия разрешены и сегодня законом «Об образовании», пояснили “Ъ” в Минпросвещения. Однако в действующем приказе для автошкол упоминания об этом нет. Более того, в документе говорится, что теоретическое обучение проводится в «учебных кабинетах». Ведомство по просьбе представителей автошкол устранит правовой пробел. Применение «дистанционных образовательных технологий» разрешат при соблюдении условий, перечисленных в постановлении правительства РФ 2023 года. Этот документ устанавливает правила дистанционного и электронного обучения для всех образовательных учреждений (в том числе автошкол). Речь в нем идет о необходимости использовать для дистанта специальные цифровые образовательные сервисы — «цифровые решения, предоставляющие возможность приобретения знаний, умений и навыков и обеспечивающие автоматизацию образовательной деятельности». Платформа позволяет в том числе фиксировать посещаемость занятий и успеваемость студентов.

Дистанционное обучение стало популярно во время ковидных ограничений, пояснила “Ъ” президент межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева. «Лекции для будущих водителей транслировались с помощью различных видеоплатформ (но не тех, что рекомендованы правительством.— “Ъ”),— говорит она.— Никто не знал, сколько часов прослушали ученики и как усвоили материал. Нередко все сводилось к самоподготовке, а она запрещена». Госпожа Шутылева называет правильным решение Минпросвещения «сделать процесс полностью подконтрольным и фиксируемым».

Еще одним серьезным преобразованием станет предоставление возможности соискателям водительских удостоверений категорий C и D (автобусы и грузовики) осваивать навыки вождения не в автошколе, а «в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы». Речь идет о транспортных комбинатах и автопарках и т. д., пояснили в Минпросвещения. Для этого автошкола и заинтересованная организация-работодатель должны заключить договор. Аналогичное право появится и для получающих категорию B будущих таксистов: они смогут пройти практику в таксопарке.

Сейчас, пояснила “Ъ” Татьяна Шутылева, в парках могут осваивать навыки вождения только водители трамваев и троллейбусов. «У каждого автопарка есть своя специфика, и обучаться для управления конкретным типом транспортного средства — это правильно,— заявила “Ъ” директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.— Кроме того, обучающийся получает гарантированное трудоустройство, а перевозчик будет понимать, кого берет на работу». Госпожа Ракулова напоминает, что сегодня отрасль пассажироперевозок находится «в условиях катастрофического недостатка водителей». Инициатива Минпросвещения может эту проблему решить. По оценке Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей, дефицит водителей только туристических автобусов достигает 40–60% от запросов отрасли.

Приказ также вводит ряд технических, но важных уточнений. В частности, на обучение навыкам вождения водителям категории B в городских условиях выделят 42 обязательных часа вместо нынешних 38. «Примерные программы изменятся в сторону большей практической направленности»,— поясняют в Минпросвещения. Новая версия приказа направлена на оценку регулирующего воздействия, соответствующее заключение должно дать Минэкономразвития.

Иван Буранов