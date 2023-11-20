Водителей отправляют на лыжню

Минэкономики разрабатывает законопроект, разрешающий водителям легковых авто и мотоциклов (права категорий B и А) водить снегоходы и квадроциклы без сдачи дополнительных экзаменов. Сегодня для управления этой спецтехникой нужно получить удостоверение тракториста-машиниста в подведомственных Минсельхозу органах Гостехнадзора. Идея облегчить доступ россиян к снегоходам и квадроциклам была обнародована год назад в ходе заседания Госсовета по развитию туризма и поддержана главой государства. Проработкой инициативы занимаются МВД и Минсельхоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россияне смогут поменять летнюю резину на снегоходы

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Россияне смогут поменять летнюю резину на снегоходы

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Глава Минэкономики Максим Решетников, выступая в пятницу на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, анонсировал законопроект, который разрешит гражданам управлять снегоходами при наличии водительских прав категорий А и В. Документ, сообщил министр, подготовлен по просьбе субъектов федерации и туристической отрасли.

Сегодня для управления снегоходом требуется удостоверение тракториста-машиниста, которые получают в региональных органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу),— для этого нужно сдать экзамен на знание теории и «площадку». По данным Минсельхоза, в 2022 году органами Гостехнадзора было выдано 54 тыс. удостоверений с категорией АI (снегоходы и квадроциклы). На сегодняшний день на государственном учете состоит 281 тыс. единиц техники категории АI.

В сентябре 2022 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступая на заседании Госсовета по вопросам развития туризма, предложил упростить доступ граждан к спецтехнике. «Во всех странах мира это права категории B,— cказал он.— Для иностранцев вообще это недопустимо, они не могут приехать и кататься у нас на снегоходах». Эта инициатива, пояснял господин Цивилев, даст импульс для развития снегоходной индустрии в России. Он привел данные о том, согласно которым в США ежегодный экономический эффект от этой индустрии составляет $26 млрд, в Канаде — $7 млрд. Президент Владимир Путин идею поддержал. «Это, видимо, осталось еще с тех времен, когда первые снегоходы только появились,— сказал он.— В ГИБДД надо передать, конечно, все».

Законопроекта еще нет, он проходит межведомственное согласование. «Рассчитываем в ближайшее время этот вопрос продвинуть»,— сказал господин Решетников. По данным “Ъ”, проработкой деталей документа занимаются МВД и Минсельхоз. Обладателям прав категории А разрешат управлять спецтехникой категории АI (снегоходы и квадроциклы) в лесу без выезда на дороги общего пользования (это запрещено и сегодня). Обладатели прав категории B смогут водить снегоходы только на специальных трассах: это связано с тем, что владельцы легковых авто не обладают навыками вождения транспорта с мотоциклетной посадкой (а у снегоходов она именно такая) — для них будут ограничения.

В Минсельхозе “Ъ” заявили, что ведомство «концептуально поддерживает законопроект» и участвует в его разработке. Также, по данным “Ъ”, обсуждается сценарий, при котором автомобилисты с правами категории B смогут водить спецтехнику категории А2 — вездеходы, болотоходы массой до 3,5 тонны, в салоне которых не более восьми мест. На этот счет решений еще не принято.

Ранее полученные удостоверения тракториста-машиниста будут действовать. Санкции за нарушение правил не меняются. За вождение снегохода или квадроцикла без прав, как и для водителей автомобилей, применяется штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Пьяное вождение также запрещено — штраф 30 тыс. руб. или лишение прав.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что можно разрешить водить снегоходы и водителям грузовиков и автобусов (категории D и С): у них квалификация выше, чем у обладателей категории B. «Каждый, кто умеет водить мотоцикл, способен научиться ездить на снегоходе,— считает владелец новосибирской мотошколы BikeYou Антон Чибисов.— Но было бы неплохо, чтобы прокатные конторы проводили минимальный инструктаж перед допуском к вождению. Все-таки там есть различные нюансы, нужно знать, что такое контрруление, заваливание, понимать траекторию движения снегохода».

Для популяризации туризма законопроект стоит поддержать, добавляет сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. «Но надо понимать, что это особый вид транспорта повышенной опасности, управление которым требует особых навыков,— считает эксперт.— Мощные снегоходы вообще способны нанести серьезный ущерб как водителю, так и окружающим». Евгений Литвин считает, что сначала нужно провести эксперимент на отдельных, заранее согласованных трассах, где водители с категорией B будут ездить на снегоходах и квадроциклах с ограничением скорости и без пассажиров. Если пилотный проект покажет, что число пострадавших и аварий не выросло, практику можно будет распространить уже на всю страну.

Иван Буранов