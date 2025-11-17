Автошколы распределят по рейтингу

Учеба в автошколах может снова подорожать. После принятия закона о рейтинге водительских центров, рынок ждут серьезные изменения, вплоть до закрытия некоторых учебных организаций, не исключают опрошенные “Ъ FM” представители отрасли. Качество работы автошкол власти теперь предлагают оценивать, в том числе по числу ДТП с участием их выпускников. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

У водительских центров больше не получится накручивать отзывы. В России уже в 2026 году может появиться официальный рейтинг автошкол, который должен помочь клиентам выбрать лучшее учебное заведение. Закон об этом приняла Госдума. Критерии оценки разработает МВД, оно же определит периодичность проверок. Ранжирование оздоровит рынок. Только в Москве, как делятся собеседники “Ъ FM”, треть автошкол, работают по серой схеме, в том числе помогая купить права.

Но считать нужно не количество ДТП с участием новичков на дороге, а навести порядок в отрасли, замечает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин: «Не стоит действовать шаблонно. Например, учитывать выпускников, попавших в ДТП или плохой процент сданных экзаменов — все это ставить в критерий автошкол вообще несерьезно. Одно учебное заведение может готовить 1 тыс. человек в год и иметь мощную материально-техническую базу, а другая готовит 100 человек в год за 3 руб. Но статистика при этом будет говорить против той школы, которая обучает много водителей, так как среди них будет больше попавших в аварии. Люди-то попадут в ДТП рано или поздно».

Изначально оценивать автошколы предлагали по результатам экзаменов на права. Такие разговоры велись еще пять лет назад. Но принимает их ГИБДД. Да и статистика пока негативная. В 2024-м с первой попытки практический экзамен сдали только 15% кандидатов. Можно пытаться и дальше либо заплатить. Средняя цена по Москве — 70 тыс. руб., чаще договариваются через инструктора. А за 300 тыс. руб., как делятся источники “Ъ FM”, можно вообще ничего не сдавать и получить права.

Новый закон о рейтинге может обернуться глобальными проверками бизнеса, не исключает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева: «С 1 марта вступает в силу приказ Минпросвещения о новой программе подготовки водителей. Она несильно отличается от старой, в текст внесли буквально несколько фраз. Теперь допущено дистанционное обучение, оно и раньше было, просто под другим законодательством. И ГИБДД в связи с этим желает провести глобальную проверку всех автошкол в стране, как это было в 2014 году. Какой-то здоровой конкуренции не будет, многие организации могут закрыться, а оставшиеся начнут повышать стоимость своих услуг».

В Москве сейчас порядка 250-ти автошкол, они ежегодно выпускают 100 тыс. водителей. Образовательные центры, что нарабатывали репутацию годами, опасаются даже не проверок разных регуляторов, а онлайн-центров. Выживут не все, делится представитель одной из столичных автошкол: «26 лет на рынке — это не про зарабатывание денег, скорее, как часть биографии. Таких школ осталось очень мало. Раньше образовательная организация проходила материально-техническое обследование в ГИБДД, нам нужно было определенное количество парт, двигатель автомобиля в разрезе и так далее — очень много оборудования.

Рядом с нами огромное количество автошкол, которые работают с помощью дистанционных технологий, где стоит по три стула, они как-то проходят лицензирование. В 20 тыс. руб. может быть разница в стоимости обучения. В школах такого формата есть скрытые платежи. По рассказам учеников, которые пришли к нам, появляется какая-то оплата, повторные сдачи экзаменов, консультации. Мы содержим штат преподавателей, а там этого не нужно. В этом хаосе, который сейчас происходит, мы не выплывем».

Только в 2025 году, по данным издания «Бизнес-секреты», стоимость обучения в автошколах выросла на 20%. Средняя цена за курс вождения в Москве — 65 тыс. руб. Реформирование системы подготовки и цифровые технологии, по мнению властей, могут снизить финнагрузку на будущих водителей. Но сами автошколы таких прогнозов не дают.

Аэлита Курмукова