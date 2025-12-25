МВД призвало водителей заменить права, срок которых заканчивается в Новый год

Водителю нужно заранее заменить права, если их срок действия истекает в новогодние праздники, заявили в пресс-службе МВД. Согласно постановлению правительства, действие водительских удостоверений, истекающих в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлено на три года.

В министерстве уточнили «РИА Новости», что срок действия водительских прав продлевается с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. МВД напомнило, что повторно водительское удостоверение выдается без сдачи экзаменов.

С 1 сентября в России повысили пошлины за получение водительских прав и регистрацию автомобиля: теперь нужно платить 4–6 тыс. руб. (вместо прежних 2–3 тыс. руб.), а за регистрацию транспортного средства с выдачей номеров — 3 тыс. руб. (ранее 2 тыс.). Также введены штрафы за нарушение новых ПДД, которые вступили в силу в июле.

Подробности — в материале «Ъ».