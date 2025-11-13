Госдума приняла закон о едином рейтинге автошкол

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о создании рейтинга автошкол. Показатели позже определит правительство. ГИБДД ранее предлагала учитывать в рейтинге аварийность с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов.

Документ разработан МВД и внесен правительством. По данным ГИБДД в 2024 году 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза. Рейтинг повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки, заявлял ранее замглавы МВД Игорь Зубов. Проект постановления правительства с конкретными критериями для рейтинга подготовлен, но еще не опубликован.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B.

Планы правительства создать единый рейтинг учебных организаций ранее критиковали автошколы – они считают, что связи между качеством обучения и аварийностью нет, а ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД.

Иван Буранов