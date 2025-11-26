Совет федерации одобрил закон о едином рейтинге автошкол

Совет федерации одобрил закон о создании рейтинга автошкол. Предполагается, что место в нем будет среди прочего зависеть от количества аварий, в которые попадают выпускники автокурсов, а также от того, насколько успешно они сдают экзамены в ГИБДД.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» разработаны МВД и внесены правительством. Конкретные критерии, по которым будет составляться рейтинг, позже определит ГИБДД. Соответствующий проект постановления уже подготовлен, но еще не опубликован. Рейтинг повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки, заявлял ранее замглавы МВД Игорь Зубов.

Планы правительства создать единый рейтинг учебных организаций ранее критиковали автошколы – они считают, что связи между качеством обучения и аварийностью нет, а ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B.

Полина Мотызлевская