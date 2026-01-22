В Общественной палате заявили о низком уровне подготовки в автошколах

Автошколы просят власти провести реформу в системе обучения автомобилистов, в том числе сократить срок пересдачи экзаменов в ГИБДД. Эксперты говорят о низком уровне подготовки водителей и о нехватке экзаменаторов.

21 января в Общественной палате (ОП) проходил круглый стол, на котором проблемы подготовки будущих водителей обсуждали представители автошкол и эксперты. По мнению последних, уровень подготовки будущих водителей «просто отвратительный». Как отметил главный редактор передачи «Главная дорога на НТВ» Илья Скрябин, многие начинающие автомобилисты не знают элементарных вещей — как настраивать сиденье и зеркала.

В ОП поддержали идею доработки системы подготовки, однако отметили, что после доработки на протяжении пяти лет новых правок быть не должно.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев в России произошло 6,8 тыс. ДТП (–5,6%) по вине водителей со стажем до двух лет. По итогам обсуждений в ОП составленные рекомендации направили в МВД.

