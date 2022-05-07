Хоть права не расти

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Автошколы так и не смогли адаптироваться к введенному год назад единому практическому экзамену на права, заявили в ГИБДД. Только 12% граждан сдают «город» с первого раза — и это вдвое меньше, чем в 2020 году. Более того, хуже стали сдавать и «теорию», хотя этот вид экзаменов не усложнялся. Эксперты объясняют эту тенденцию ростом популярности онлайн-обучения, эффективность которого, по их мнению, довольно низкая. Автошколы, в свою очередь, жалуются на чрезмерную жесткость новых правил сдачи экзаменов и просят ГИБДД их изменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Напомним, с 1 апреля 2021 года ГИБДД принимает «единый практический экзамен» вместо отдельных «площадки» и «города» (мотоциклистов эти изменения не коснулись). «Первоначальные навыки» вождения, как и навыки езды в реальных условиях, проверяются в рамках единого теста, учебные маршруты больше не публикуются. В результате доля граждан, которые сдают экзамен с первого раза, сократилась за год вдвое — с 25% до 12%, рассказал в эфире «Радио-КП» начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД Николай Гиляков. По его словам, ведомство рассчитывало, что автошколы адаптируются и «скорректируют» подготовку. Но этого не произошло; более того, с начала 2022 года доля сдавших «город» с первого раза продолжает снижаться (точную цифру в ГИБДД не назвали). Господин Гиляков добавил, что с 40% до 35% снизилась доля сдающих «теорию» с первого раза, хотя эта часть экзамена в 2021 году практически не изменилась. «Качество подготовки остается на невысоком уровне»,— резюмировал Николай Гиляков.

Гендиректор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников не видит ничего неожиданного в ухудшении результатов на практическом экзамене: «привычная схема обучения в автошколах дала сбой», поскольку теперь учебные маршруты нельзя зазубрить заранее. «Что касается результатов "теории", то здесь очевиден негативный эффект онлайн-обучения, которым автошколы стали злоупотреблять после пандемии,— считает он.— Раньше ученики приходили на занятия и погружались в учебный процесс. А сейчас просто включают вебинар и якобы что-то слушают из дома. Фактически это уже самоподготовка (запрещена в 2013 году.— “Ъ”), а результат ее мы видим на экзаменах». Эксперт добавляет, что нужно вводить «систему мотивации» для преподавателей автошкол: сегодня они никак не заинтересованы в том, чтобы ученик сдал экзамен.

Автошколы считают, что основная проблема кроется в новом регламенте по сдаче экзаменов (приказ МВД №80, вступил в силу 1 апреля 2021 года). По их мнению, он содержит массу неточностей и норм двойного толкования, из-за чего граждане невольно совершают ошибки. Об этом говорится в письме Национального союза автошкол (есть у “Ъ”), которое организация в апреле направила начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. Автошколы приводят такой пример: время проведения экзамена ограничено 30 минутами, но может быть увеличено по решению инспектора. «Если произвольно увеличивать продолжительность, то резко растет вероятность ошибки со стороны сдающего,— сказано в письме.— Есть случаи, когда недобросовестные инспекторы используют этот прием для получения отрицательного результата (добиваются, чтобы ученик не сдал.— “Ъ”), длительность экзамена иногда составляет более часа».

Также союз указывает, что раньше можно было набрать суммарно не более десяти штрафных баллов на «площадке» и в «городе», а теперь — не более пяти. При этом общее количество оцениваемых навыков кандидата не изменилось. Дополнительно организация просит ГИБДД вернуть существовавшее в 2015 году право гражданина совершить «пробную поездку» в пределах площадки — для адаптации к экзаменационной машине. Ошибки, допущенные во время такой поездки, не должны учитываться.

«К регламенту накопилось много вопросов как со стороны автошкол, так и со стороны сдающих экзамены,— говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— Мы рассчитываем, что в рамках подготовки нового документа все это удастся снять». В 2021 году, напомним, правительство обязало все ведомства переиздать регламенты по представлению госуслуг в специальном цифровом виде — а прием экзаменов на права является госуслугой. Для МВД срок установлен до конца 2022 года. Параллельно с 1 сентября вступят в силу новые примерные программы подготовки водителей: автошколы будут больше времени уделять тренировкам в городских условиях. Эксперты ожидают, что это также должно улучшить качество подготовки.

Иван Буранов