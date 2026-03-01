Будущих водителей ставят на счетчик

С 1 марта автошколы начнут учить будущих водителей по новым программам. Курсанты будут уделять больше времени практическим занятиям в реальной дорожной обстановке. А теоретический курс автошколы смогут преподавать дистанционно — с помощью специального софта. Причем в рамках «теории» будут объяснять, как предъявлять ГИБДД электронные документы и что такое «опасное вождение». Эксперты обращают внимание на некоторые нововведения, которые могут осложнить учебный процесс, в частности исключение возможности применять учебные тренажеры для отработки базовых навыков вождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вступающий в силу 1 марта приказ Минпросвещения №505 (придет на смену приказу №808 от 2021 года) cодержит новые примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств. На основании этого документа автошколы должны утвердить собственные программы и по ним учить клиентов.

Теперь автошколы при подготовке водителей легковых авто должны выделять минимум 42 часа на занятия в условиях реального движения, а не 38, как раньше.

Это сделано по предложению ГИБДД, поскольку в 2021 году был введен единый практический экзамен на права, объединивший «площадку» и «город». Кроме того, по последним данным ГИБДД, лишь 14% водителей сдают «город» с первого раза, и ведомство считает, что причина — в слабой подготовке автошкол.

На отработку первоначальных навыков вождения на площадке теперь выделяется 16 часов — на 2 меньше, чем раньше. А в «теорию» добавили два часа. Они включают изучение «особенностей» предъявления электронных документов (речь идет о возможности показывать инспекторам в приложении «Госуслуги.Авто» QR-код, содержащий информацию о правах и СТС). Также будущим водителям объяснят, что такое «опасное вождение». Этот термин ввели в ПДД еще десять лет назад, но штраф за подобное вождение в КоАП так пока и не добавили.

Также в новом приказе четко прописано право автошкол преподавать теоретический курс дистанционно. Такой вид обучения формально не был запрещен и раньше, но он не контролировался и не был отрегулирован.

Теперь автошколы должны использовать для дистанта специальную информационную систему, включающую сервисы общения преподавателя с учениками и фиксацию посещаемости и успеваемости студентов. У каждого ученика должно быть «цифровое портфолио». Судя по всему, речь идет о платном ПО отечественной разработки, но конкретных названий в документах Минпросвещения нет.

По данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло 7,6 тыс. ДТП с участием водителей со стажем до двух лет — на 4,4% меньше, чем в 2024-м. В 2024 году (более свежие данные еще не публиковались) в РФ работало 7,5 тыс. автошкол. По итогам обучения в 2024 году 1,3 млн человек сдали экзамены и получили права (из них 1,1 млн — на категорию B).

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева считает, что новые примерные программы повысят качество подготовки водителей. Возможности дистанционного обучения были введены еще в 2013 году, многие автошколы ими пользовались, сказал “Ъ” эксперт департамента профессионального обучения ДОСААФ Андрей Степанов.

«Хорошо, что этот инструмент теперь прописан в приказе,— считает он.— Это лишний раз обратит внимание руководителей автошкол на эту возможность». Однако президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева говорит, что многим организациям все еще непонятно, какую конкретно платформу можно использовать для дистанта, как обучать с ее помощью и как формировать портфолио обучающихся.

«Большой минус» новых программ — исключение возможности обучения на тренажерах, считает Андрей Степанов. «Именно на них нужно отрабатывать базовые навыки вождения — посадку, поворот руля, переключение передач, использование педалей и так далее,— говорит он.— Только после того, как обучающийся начинает чувствовать себя уверенно и доведет все эти действия до автоматизма, его можно сажать за руль машины. Планируем получить дополнительные пояснения от Минпросвещения».

Приказ №505 был утвержден 28 августа 2025 года, чтобы у автошкол было время на разработку программ. За месяц до вступления его в силу — 4 февраля 2026 года — ведомство внесло в документ поправки, обратил внимание “Ъ”.

В программу для обучающихся водить трамваи добавили 16 часов на изучение норм ПДД. В учебном предмете «культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте» появились дополнительные два часа на изучение правил перевозки маломобильных пассажиров. Аналогичная правка внесена в программу обучения водителей троллейбусов.

Иван Буранов