На конец 2026 года, как следует из отчета, в мировом арсенале насчитывается около 12,2 тыс. ядерных боезарядов (в это число входит около 2450 боеголовок, ожидающих утилизации). Суммарная мощь мирового арсенала — около 2030 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в 125 тыс. раз превышает мощность ядерного боеприпаса, взорванного над Хиросимой. В докладе приведен расклад по девяти государствам, обладающим ядерным оружием, и фактически у всех — от России с ее примерно 4,4 тыс. боезарядов до КНДР с 60 боеголовками — стоит отметка «ожидается прирост» или «возможен прирост». Единственная страна, у которой отметка «прирост не ожидается»,— это Израиль. При этом все ядерные государства, как отмечается в отчете, сейчас активно занимаются модернизацией своих ядерных арсеналов и средств доставки.