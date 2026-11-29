Чего с них ДЗЯть-то
Сторонники запрещения ядерного оружия постараются громко заявить о себе
30 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открывается первая обзорная конференция Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 101 государству—подписанту соглашения, вступившего в силу в 2021 году и нацеленного на уничтожение ядерных арсеналов и запрет такого оружия как класса, предстоит оценить, как выполняется договор. Главная интрига разрешилась заранее: ни одна из девяти ядерных держав присутствовать на встрече не собирается. Зато на фоне провала весенней конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) сторонники полного запрета подобных вооружений рассчитывают показать, что хоть какой-то разоруженческий форум способен о чем-то договориться.
Первая обзорная конференция в рамках ДЗЯО продлится до 4 декабря. Как ожидается, участие в мероприятии примут дипломаты из 101 государства—участника договора (из которых 75 ратифицировали его, а 26 пока только подписали). Конференции предшествовали совещания участников — в 2022 году в Австрии, в 2023-м в Мексике и в 2025-м в Казахстане.
Одним из практических результатов открывающегося форума должен стать запуск Международного трастового фонда помощи пострадавшим от испытаний ядерного оружия и реабилитации зараженных территорий, с инициативой создания которого ранее выступила Астана. Власти Казахстана подсчитали, что в результате испытаний на Семипалатинском полигоне (с 1949 по 1991 год) радиоактивным осадкам были подвержены более 1,3 млн человек и были загрязнены обширные участки земли. Между тем пока не совсем понятно, кто и в каком объеме должен вкладываться в новый фонд.
Главной же целью обзорной конференции ДЗЯО будет подведение итогов первых пяти лет действия этого договора. Его участники обязуются «ни при каких условиях не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не иметь во владении» ядерного оружия. И с этим, можно сказать, все неплохо: из 101 государства, подписавшего договор, ни одно эти запреты не нарушает.
Но с ключевой целью этого соглашения — достижением полной ликвидации ядерного оружия — все плохо. Накануне открытия обзорной конференции созданная в рамках ДЗЯО научно-консультативная группа выпустила доклад, в котором сказано, что в последние годы государства, обладающие ядерным оружием, только наращивали свои арсеналы.
На конец 2026 года, как следует из отчета, в мировом арсенале насчитывается около 12,2 тыс. ядерных боезарядов (в это число входит около 2450 боеголовок, ожидающих утилизации). Суммарная мощь мирового арсенала — около 2030 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что более чем в 125 тыс. раз превышает мощность ядерного боеприпаса, взорванного над Хиросимой. В докладе приведен расклад по девяти государствам, обладающим ядерным оружием, и фактически у всех — от России с ее примерно 4,4 тыс. боезарядов до КНДР с 60 боеголовками — стоит отметка «ожидается прирост» или «возможен прирост». Единственная страна, у которой отметка «прирост не ожидается»,— это Израиль. При этом все ядерные государства, как отмечается в отчете, сейчас активно занимаются модернизацией своих ядерных арсеналов и средств доставки.
Более того, череда конфликтов с участием ядерных держав с одной стороны и неядерных государств — с другой привела к всплеску интереса к ядерному оружию как единственной эффективной защите от нападения извне. Особенно отчетливо тенденция проявилась во второй президентский срок Дональда Трампа, при котором США уже успели напасть на две неядерные страны — Иран и Венесуэлу, пригрозить вторжением Кубе и дать собственным союзникам в Европе и Азии повод усомниться в американском «ядерном зонтике». На этом фоне в мире заговорили об опасности появления в будущем новых членов ядерного клуба (см. “Ъ” от 9 августа). Таким образом, главная цель ДЗЯО — «ядерный ноль» — с момента вступления договора в силу не то чтобы не приблизилась, а, наоборот, отдалилась.
ДЗЯО был открыт к подписанию в 2017 году. Он вступил в силу в январе 2021 года, после того как его ратифицировали 50 стран. Среди его подписантов — государства Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. Из стран постсоветского пространства договор подписали Казахстан (ратифицировал) и Киргизия (еще не ратифицировала). Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) за усилия по выработке этого соглашения присудили Нобелевскую премию мира. При этом среди подписантов ДЗЯО нет ни одной из официальных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и неофициальных (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан) ядерных держав.
Обладатели ядерного оружия относятся к ДЗЯО как к документу пустому и даже опасному. Пустому — потому что неясно, каким образом сторонники его запрета рассчитывают достичь цели, если ни одна из ядерных держав в текущей ситуации не согласна отказываться от своих арсеналов. Опасным — потому что, по их мнению, ДЗЯО расходится с ДНЯО, участниками которого являются все пять официальных ядерных держав. Этот документ, действующий с 1970 года, считается опорой международной системы безопасности и среди прочего тоже обязывает подписантов двигаться к ядерному разоружению. Но лишь «в духе доброй воли» и с рядом оговорок, что вполне устраивает обладателей ядерных арсеналов.
При вступлении ДЗЯО в силу представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с уважением относится к взглядам сторонников скорейшего отказа от ядерного оружия, «однако не разделяет подходов к достижению этой цели, которые предполагают искусственное форсирование процесса ядерного разоружения, а поэтому считает выработку данного документа ошибкой».
В схожем духе к ДЗЯО относятся и другие страны—обладатели ядерного оружия: неприятие этого договора — один из немногих геополитических вопросов, по которым позиции России и таких государств, как США, Франция и Британия, сходятся.
Генсек ООН Антониу Гутерриш разослал приглашения в Нью-Йорк и государствам, не участвующим в договоре, а председательствующая на конференции ЮАР заранее подчеркнула: присутствие в зале не означает одобрения ДЗЯО. Однако ни одна из ядерных держав принимать участие в мероприятии даже в статусе наблюдателя не собирается. Более того, власти Японии — единственной страны, пострадавшей от применения ядерного оружия,— также уже объявили, что никого на встречу не отправят (причину такого решения в Токио не называют, но все понимают, что власти страны ориентируются на США, которые категорически не приемлют новый договор).
Участники обзорной конференции по ДЗЯО тем не менее рассчитывают, что им будет что предъявить по ее итогам. На контрасте с весенней обзорной конференцией по ДНЯО, участникам которой из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы не удалось принять совместное заявление, они планируют выступить с совместной декларацией, отражающей общность их позиции. Впрочем, вопрос не в том, договорятся ли они, а в том, услышит ли их кто-нибудь за пределами зала.
Газета «Коммерсантъ» №221/Пот 30.11.2026, стр. 6