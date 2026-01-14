В МВД предупредили о новой схеме обмана учеников автошкол

Представитель МВД Ирина Волк сообщила россиянам, проходящим обучение вождению, о новой мошеннической схеме. По словам госпожи Волк, злоумышленники звонят от имени администрации учреждения и просят назвать код авторизации для записи на занятие, активации учебного кабинета или подтверждения экзамена.

Как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и звонки «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают жертву «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».

Мошенники получают сведения об обучающихся благодаря открытым страницам в соцсетях, чатам учеников или публичным группам автошкол. Кроме того, они создают фишинговые ресурсы — поддельные Telegram-каналы и сайты популярных образовательных учреждений. На таких площадках предлагают «льготные места» или «раннюю запись», требуя срочную предоплату на карту физлица. После перевода деньги исчезают, а попытки «оформить возврат» используются для выманивания данных банковской карты.

В МВД призвали не выполнять указания неизвестных, не важно кем те представляются. Также следует блокировать таких людей и не вступать с ними в беседу, рекомендовали в министерстве.