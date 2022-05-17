Байкеры, держитесь

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Верховный суд (ВС) признал законным регламент МВД по сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Обратившийся в ВС владелец мотошколы Антон Чибисов хотел доказать, что обязательное для тестирования навыков байкеров упражнение «Скоростное маневрирование» угрожает безопасности экзаменуемых и противоречит законам об образовании и защите прав потребителей, которые отдают «приоритет жизни и здоровью человека». В ходе выполнения упражнения, на которое отводится 35 секунд, начинающие мотоциклисты нервничают, падают и калечатся, уверял истец. Представители МВД посчитали проблему преувеличенной: за год во время оспариваемого упражнения упали лишь два кандидата в водители. Обязанность автошкол, уверены в полиции, обучать так, чтобы новички не нервничали и не получали травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец Антон Чибисов пытался доказать в Верховном суде, что объезд конусов может быть сопряжен с риском для здоровья байкера

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Истец Антон Чибисов пытался доказать в Верховном суде, что объезд конусов может быть сопряжен с риском для здоровья байкера

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ВС вчера рассмотрел исковое заявление владельца мотошколы в Новосибирске Антона Чибисова, оспаривавшего законность регламента МВД по сдаче экзаменов на права (приказ МВД №80, действует с 1 апреля 2021 года). Для проверки навыков вождения будущих мотоциклистов регламент предусматривает среди прочего упражнение «Скоростное маневрирование»: на отрезке прямой нужно, разогнавшись, за 35 секунд объехать ряд конусов, развернуться, снова объехать конусы и вернуться на исходную позицию. Господин Чибисов считает, что такое тестирование противоречит законам об образовании, о защите прав потребителей и ряду других нормативных актов.

Выступая в ВС, Антон Чибисов пояснил: норматив, о котором идет речь, действует с 2016 года и вызывает нарекания со стороны мотошкол и учащихся: новички «стрессуют» на экзаменах, падают и травмируются, пытаясь уложиться в отведенные секунды. Ситуация осложняется тем, что в конце упражнения, согласно действующим правилам, сдающему нужно удержать мотоцикл в неподвижном состоянии, включить нейтральную передачу и, коснувшись ногой поверхности площадки, поднять вверх левую руку. В законе об образовании заложен принцип приоритета жизни и здоровья человека, что не соблюдается на экзаменах, настаивал Антон Чибисов, а по закону о защите прав потребителей автошколы обязаны предоставить услугу, безопасную для граждан. Представитель истца Сергей Куталев добавил, что многие мотошколы предоставляют в аренду ГИБДД транспортные средства для приема экзаменов, падения наносят ущерб и имуществу.

Нормативные акты, на которые ссылаются истцы, регулируют процесс обучения и работу авто- и мотошкол, но не процесс экзаменов ГИБДД, заявила в ВС представитель МВД России Юлия Сафонова. Временной норматив принимался «не случайно», рассказала она, поскольку оказание любой госуслуги (к которой относится в том числе прием экзаменов на права) в принципе должно быть ограничено по времени. Без норматива экзаменатор не сможет оценить навыки вождения, полученные в автошколе, заметила госпожа Сафонова. Изначально, в 2016 году, планировалось сделать норматив в 25 секунд, рассказала она, но в итоге он был увеличен на 10 секунд, учитывая «различные обстоятельства, которые могут возникать на экзамене». Что касается стрессов и травм на экзамене, автошколы обязаны учить будущих водителей так, чтобы они чувствовали себя уверенно, контролировали свое «психоэмоциональное состояние», в том числе на экзаменах, заявила Юлия Сафонова.

Перед рассмотрением иска в ВС Госавтоинспекция запросила в регионах информацию о травмах, полученных в ходе «Скоростного маневрирования» с 1 апреля 2021 года. Зафиксировано два случая падения кандидатов в водители, причем, по словам госпожи Сафоновой, из-за их слабой подготовки. ГИБДД, напомним, ранее уже обращала внимание на проблему некачественного обучения. В начале мая, рассказывал “Ъ”, ведомство представило данные о снижении вдвое доли успешно сдающих практический экзамен на права.

Антон Чибисов данные Юлии Сафоновой подверг сомнению. По его сведениям, только на экзамене, который проходил в Новосибирске 21 апреля, с мотоцикла упали семь человек, что «зафиксировано» местной Госавтоинспекцией. Юлия Сафонова это не прокомментировала. В качестве критерия оценки навыков следует вписать скорость, до которой начинающий водитель должен разогнаться во время упражнения, но не время, предложил Антон Чибисов.

Выслушав стороны, судья ВС Вячеслав Кириллов озвучил резолютивную часть решения: в удовлетворении иска отказать. Решение об оспаривании Антон Чибисов примет после получения мотивировочной части.

Иван Буранов