У автошкол измерят аварийность

МВД оценит «эффективность» работы автошкол, анализируя результаты сдачи экзаменов на права и аварийность с участием выпускников образовательных организаций. Эти критерии описаны в проекте приказа, который министерство подготовило для запуска первого федерального рейтинга автошкол. Новая система, считают чиновники, повысит качество обучения и обострит конкуренцию между организациями. Опрошенные “Ъ” эксперты к предложениям МВД отнеслись скептически. Большинство граждан, говорят они, выбирают автошколу по принципу «поближе к дому и подешевле» — на аварийность или результаты сдачи экзаменов никто не смотрит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка говорят о «критической» ситуации с подготовкой водителей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Участники рынка говорят о «критической» ситуации с подготовкой водителей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

МВД разместило на regulation.gov.ru для обсуждения проект приказа с критериями, на основании которых автошколы будут получать места в федеральном рейтинге образовательных организаций, готовящих будущих автомобилистов. По инициативе МВД ранее был подготовлен законопроект о запуске единой системы оценки «эффективности» работы автошкол. Рейтинг позволит повысить качество обучения, снизить количество происшествий и сделает дороги более безопасными, пояснял его идею премьер Михаил Мишустин. Нововведение повысит конкуренцию между учебными организациями и увеличит качество подготовки водителей, говорил замглавы МВД Игорь Зубов.

Закон приняли в ноябре 2025 года, документ вступает в силу 28 мая 2026 года. Проект приказа устанавливает конкретные критерии оценки «эффективности». Среди них — доля выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки; доля выпускников, не прошедших тест; количество ДТП из-за нарушения правил выпускниками автошкол со стажем вождения до двух лет. Показатели для рейтинга МВД будет формировать ежегодно не позднее 15 февраля (начиная с 2027 года) и размещать на сайте ГИБДД.

«Реализация положений проекта приказа будет способствовать решению задач по повышению безопасности дорожного движения, совершенствованию подходов к оценке качества обучения водителей транспортных средств»,— пояснили вчера в МВД.

По данным ГИБДД, на конец 2024 года (за 2025 год данных еще не публиковалось) в РФ работало 7,5 тыс. автошкол. Среди сдававших теорию 38% преодолели тест с первой попытки, среди сдававших практику — лишь 14%. По данным за 11 месяцев 2025 года, в России произошло 6,8 тыс. ДТП (-5,6% к аналогичному периоду прошлого года) из-за нарушений ПДД водителями со стажем до двух лет.

Идею создания рейтинга автошколы критиковали еще на этапе подготовки закона (см. “Ъ” от 9 апреля 2025 года). Скептическая позиция участников рынка не изменилась и после выхода проекта приказа. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева уверена, что прямой связи между качеством обучения в автошколе и ДТП с водителями-новичками нет. «В России исследований на эту тему не проводилось,— рассказывает она.— Все зарубежные ученые пришли, по сути, к единому выводу — высокая аварийность у начинающих водителей возрастом 22–25 лет связана по большей части с их нейрофизиологическими особенностями. Проще говоря, мозг еще недостаточно созрел для принятия быстрых и взвешенных решений. Плюс, конечно, оказывает влияние недостаток опыта».

Исполнительный директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова рассказала, что организация ведет региональный рейтинг с 2010 года, учитывая в нем в том числе данные из ГИБДД по сдаче экзаменов. «Рейтинг в целом достаточно полезен для тех, кто хочет выбрать школу получше,— говорит госпожа Витюгова.— Но говорить об однозначной связи между подготовкой и результатами сдачи экзаменов нельзя». Образовательный процесс, подчеркивает эксперт, является двухсторонним — автошколы могут прикладывать все усилия для того, чтобы гражданин получил навыки и выучил правила, но если он не хочет учиться, то ничего не получится. «У каждого человека, к тому же, свои индивидуальные возможности,— добавляет Елена Витюгова.— На экзамене кто-то может настроиться, сосредоточиться и сдать все на отлично. А кто-то, может быть, знает и умеет, но от волнения заваливает экзамены». Эксперт отмечает, что большинство граждан сегодня выбирают автошколу по принципу «поближе к дому и подешевле» и на рейтинги вряд ли будут ориентироваться.

Работу автошкол нужно оценивать по другим критериям, уверена Елена Зайцева,— например, по отсутствию грубых нарушений законодательства в сфере образования; по технической оснащенность организации; по соответствию уровня квалификации педагогов требованиям профессиональных стандартов. Елена Витюгова обращает внимание на то, что МВД может пользоваться ограниченным числом показателей для отслеживания работы автошкол, а у Минпросвещения вообще нет каких-то специальных метрик для оценки работы организаций.

Обсуждение проекта приказа продлится до 19 февраля.

Иван Буранов