Автомобилистам сократили путь к двум колесам

Минпросвещения разрешило автошколам обучать автомобилистов водить мотоцикл по сокращенной программе — без прослушивания 84 часов лекций на знание ПДД, основ законодательства и т. д. Объем обязательных практических занятий при этом остался прежним. Новая опция будет популярна у граждан, поскольку такое обучение быстрее и дешевле полноценного курса, говорят эксперты. Впрочем, “Ъ” пока ни одной школы с сокращенным курсом обнаружить не смог. Участники рынка говорят, что большинству образовательных организаций это невыгодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

1 марта вступил в силу приказ Минпросвещения №861, содержащий новые «примерные» программы обучения водителей — на их базе автошколы верстают собственные курсы. Одним из главных новшеств стал курс переподготовки для водителей легковых автомобилей (категория B), желающих водить мотоциклы (категория А) и легкие мотоциклы (А1; объем двигателя до 125 куб. см). Ведомство разрешило освободить их от базового цикла теоретических лекций в 84 часа. В него, напомним, входят такие темы, как «Оказание первой помощи», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя». Учебные предметы «специального» цикла остаются в полном объеме: 4 часа — устройство и техобслуживание мотоциклов, 6 часов — изучение «основ управления» байком, 16–18 часов отведено для практических занятий на площадке (в зависимости от типа трансмиссии).

«Сокращенные» программы переподготовки существовали и раньше: с 1 сентября 2022 года Минпросвещения своим приказом ввело их несколько десятков, в том числе для граждан, переучивающихся с категории А на B, с В — на С, Tb (троллейбус) — на D. В министерстве тогда это назвали «образовательной мобильностью». Новый документ ввел четыре дополнительных модуля: B-А; B-А1; B, С, D-Tm (для водителей колесного транспорта, решивших водить трамвай) и B1-B (для водителей трициклов и квадрициклов, желающих водить легковую машину).

Новые программы будут пользоваться спросом, уверена президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: фактическое время обучения на категорию А с 1,5–2 месяцев сокращается до 3–4 недель, а цена курса получается «намного дешевле». «Для автошкол это большой плюс, ведь существует много людей с правами, которым хотелось бы водить мотоцикл, но обучаться по полной программе для них дорого»,— поясняет госпожа Шутылева. «Спросом такая услуга и правда пользуется»,— соглашается глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, уточняя, что сокращенный курс обойдется на 50–70% дешевле обычного. Она обратила внимание, что обучать без базового цикла теории не возбранялось и раньше, многие автошколы этим пользовались. При этом экзамены (как внутренние, так и в ГИБДД) ученикам все равно надо сдавать полноценные, с проверкой теоретических познаний.

Вступивший в силу в среду приказ был подписан в сентябре 2022 года, поэтому у образовательных организаций было время подготовить и согласовать сокращенные программы с ГИБДД, отмечает Татьяна Шутылева. “Ъ” вчера обзвонил ряд организаций в Москве, Подмосковье и других регионах, но ни одна не предлагала услугу сокращенной программы обучения с B на А по новому приказу. Предлагаются в основном курсы за 16–30 тыс. руб., в рамках которых дается курс теории (нередко это онлайн-обучение путем прослушивания лекций дома) и определенное количество практический занятий (везде разное, но, как правило, не менее 18 часов). Общий курс обучения составляет 1,5–2 месяца. Во всех автошколах “Ъ” предупредили, что первые мотоэкзамены ГИБДД начинает принимать не раньше конца мая — начала июня.

Большинству автошкол неинтересны сокращенные и более дешевые программы, поэтому вряд ли таких предложений будет много на рынке в ближайшее время, пояснил “Ъ” владелец новосибирской мотошколы BikeYou Антон Чибисов. «Ведь надо оплачивать зарплату педагогам, аренду классов, оборудование, которое используется при обучении на другие категории,— поясняет он.— Поэтому они предпочтут работать по полным программам, предлагая прежнее количество часов по старым ценам. А вот для небольших мотошкол, обучающих только на А, такая опция вполне привлекательна». Большинство клиентов, поясняет он, туда приходят уже с категорией B: если работать только по переподготовке, то преподаванием теории и наймом педагогов можно не заниматься (и не тратить на это деньги), а все ресурсы бросить на практические занятия, подготовку к экзаменам и привлечение новых клиентов.

По данным ГИБДД, в 2022 году права категории А получили 59,5 тыс. человек (на 3,3% меньше, чем в 2021 году). По вине водителей мотоциклов произошло 3,4 тыс. ДТП (–7%), в которых погибло 400 человек (–13,4%). По оценкам агентства «Автостат», вторичный рынок мотоциклов в 2022 году сократился на 5%, новой мототехники — на 16%.

Иван Буранов