Водительским правам добавляют вездеходности

Госдума приняла 26 февраля в первом чтении законопроект, позволяющий водителям с правами категории B управлять вездеходами, болотоходами и багги. Поправки нужны для развития внутреннего туризма, объясняют в Совете федерации. Правительство и думские комитеты согласились поддержать законопроект при условии доработок. Ко второму чтению в документе укажут обязательный стаж вождения и скорректируют возраст допуска к внедорожной технике. Отдельные депутаты опасаются роста числа погибших из-за принятия поправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня для управления вездеходами, болотоходами и багги нужно удостоверение тракториста-машиниста, которое выдают органы Гостехнадзора. Снять ограничение предложили сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын в своем законопроекте. Они считают, что в России сейчас развивается внутренний туризм (в том числе на дикой природе), набирают популярность поездки на внедорожной технике.

В декабре 2023 года обладателям прав категории B, С и D уже разрешили управлять квадроциклами и снегоходами (то есть самоходными машинами категории АI). Сейчас предложен второй этап реформы — чтобы обладатели «обычных» удостоверений могли управлять спецтехникой категории АII. К ней относятся как раз вездеходы, болотоходы, багги и другая техника максимальной массой не более 3,5 тонны с восемью местами. По данным Минсельхоза, в РФ зарегистрировано более 22 тыс. единиц техники этой категории.

«Если мы в зале поднимем руки, кто любит кататься, то поднимут многие. Но у кого есть права на трактор? Да ни у кого нет прав на трактор,— предположил депутат.— И живем мы в этом непонятном правовом поле, приходится нарушать».

«У нас ведь замечательные зимние просторы, летняя природа. Замечательные маршруты в Шерегеше, на Танае»,— продолжил господин Федяев. Он привел примеры отечественных вездеходов, попадающих под категорию АII, упомянув модели «Трэкол», «Тайпан», «Сокол», «Барракуда» и «Сокол».

Депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) обратил внимание, что водить вездеходы и багги смогут только водители с правами категории B — логично бы дать такое право и обладателям категорий С (грузовики) и D (автобусы). Андрей Кутепов пообещал подумать над этим ко второму чтению. Эти категории упоминались в поправках на этапе рассмотрения их правительственной комиссией по законопроектной деятельности (см. “Ъ” от 9 декабря 2025 года), но при внесении в Госдуму из текста почему-то исчезли.

Внефракционный депутат Ярослав Нилов предложил снизить допустимый возраст управления вездеходами. Дело в том, что права машиниста-тракториста для самоходных машин категории АII можно получить с 19 лет, «обычные» же права выдают с 18 лет. Господин Нилов предлагает разрешить управлять всей техникой начиная с 18 лет, чтобы не возникало «чехарды». На разницу допусков обращает внимание и думский комитет по аграрным вопросам: это может повлечь «противоречивую правоприменительную практику», говорится в заключении. Павел Федяев пообещал обсудить это на комитете.

Андрей Алехин (КПРФ) поправки раскритиковал. «Квадроциклы и вездеходы представляют опасность, особенно при передвижении по пересеченной местности,— заметил он.— Аварии с участием таких транспортных средств часто приводят к смертельному исходу, включая гибель несовершеннолетних и пассажиров. Ослабление законодательства может повысить риск для жизни и здоровья участников движения». Господин Алехин считает, что минимальный возраст допуска к вождению вездеходов (при условии, что водитель не проходил специального обучения) нужно поднять до 25 лет и ввести обязательный стаж вождения — минимум 7 лет. Господин Федяев сказал, что рисков не видит, но обещал, тем не менее, изучить идею на комитете.

“Ъ” обратил внимание также на замечания, которые высказал глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в своем заключении. Законопроект написан таким образом, что позволяет гражданам с правами категории B управлять сельскохозяйственной, аварийно-спасательной техникой, строительными машинами, которые используются в карьерах,— все это требует особых навыков. Ко второму чтению законопроект нужно доработать так, чтобы «обычные» права позволяли водить спецтехнику, используемую только в туристических целях, и только при наличии стажа вождения.

Иван Буранов