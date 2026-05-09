Отключения интернета, атака на Чувашию и новый глава Дагестана

Цифры недели

ВВП России в первом квартале 2026 года снизился на 0,5%.

6 мая Росстат впервые в 2026 году зафиксировал недельную дефляцию, с 28 апреля по 4 мая она составила 0,02%.

Нефтегазовые доходы бюджета России в апреле превысили 855 млрд руб.

Добыча нефти странами ОПЕК упала в апреле до 36-летнего минимума.

Выплаты топ-менеджерам девелоперов в 2025 году сократились на 29,3%, до 10,4 млрд руб.

В ночь на 7 мая силы ПВО уничтожили 347 БПЛА над 20 регионами России.

В Чебоксарах после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и 40 домов. Погибли два человека, пострадали около 40.

Розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% в январе—апреле год к году.

Крупнейшие нефтесервисные компании России сократили прибыль на 19–80%.

Росалкогольтабакконтроль: в апреле продажи крепкого алкоголя выросли почти на 5% год к году.

По итогам апреля эмитенты разместили облигации менее чем на 800 млрд руб.— в полтора раза меньше, чем месяцем ранее, и на 11% меньше, чем год назад.

Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15%.

Продажи антидепрессантов в России выросли в два раза за три года. Около 30% всего рынка занимают препараты «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин».

На 9 Мая в Москву приедет семь иностранных делегаций.

Французским студентам обеспечили обеды за €1.