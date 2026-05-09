Отключения интернета, атака на Чувашию и новый глава Дагестана
Чем запомнилась неделя 4–8 мая: цифры, цитаты и факты
Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ
Цифры недели
ВВП России в первом квартале 2026 года снизился на 0,5%.
6 мая Росстат впервые в 2026 году зафиксировал недельную дефляцию, с 28 апреля по 4 мая она составила 0,02%.
Нефтегазовые доходы бюджета России в апреле превысили 855 млрд руб.
Добыча нефти странами ОПЕК упала в апреле до 36-летнего минимума.
Выплаты топ-менеджерам девелоперов в 2025 году сократились на 29,3%, до 10,4 млрд руб.
В ночь на 7 мая силы ПВО уничтожили 347 БПЛА над 20 регионами России.
В Чебоксарах после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и 40 домов. Погибли два человека, пострадали около 40.
Розничные продажи воды в бутылках сократились на 14% в январе—апреле год к году.
Крупнейшие нефтесервисные компании России сократили прибыль на 19–80%.
Росалкогольтабакконтроль: в апреле продажи крепкого алкоголя выросли почти на 5% год к году.
По итогам апреля эмитенты разместили облигации менее чем на 800 млрд руб.— в полтора раза меньше, чем месяцем ранее, и на 11% меньше, чем год назад.
Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15%.
Продажи антидепрессантов в России выросли в два раза за три года. Около 30% всего рынка занимают препараты «Ципралекс», «Триттико» и «Велаксин».
На 9 Мая в Москву приедет семь иностранных делегаций.
Французским студентам обеспечили обеды за €1.
Цитаты недели
«Курс на проведение масштабного реванша стал официальным» (замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о стремлении Германии к реваншу после Второй мировой войны).
«Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись к рекомендации Министерства обороны своевременно покинуть Киев» (представитель МИД РФ Мария Захарова о возможном российском ударе по Киеву).
«Это Европа, которая строит свою безопасность и защиту» (президент Франции Эмманюэль Макрон об Армении и Молдове на саммите Европейского политического сообщества в Ереване).
По букве закона
Правительство частично спишет 21 субъекту РФ задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 млрд руб.
Суд обратил в доход государства один из крупнейших агрохолдингов страны — «Русагро», оцениваемый более чем в 550 млрд руб.
РКН подал не менее семи исков к крупнейшим игровым разработчикам.
В Новосибирске суд признал виновными в госизмене ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Обоим назначили по 12,5 года лишения свободы.
Внесенными в Госдуму поправками к закону «Об образовании» предусмотрено право Минобрнауки ограничивать возможность поступления в магистратуру.
В Севастополе арестованы бывшие и действующие военнослужащие морского отряда «Эспаньола». Им вменяют в вину незаконный оборот оружия и взрывчатки.
ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен на продукты в 2026 году.
В РФ признали запрещенной информацию на портале «ЯПлакалъ», а также на сайтах «АнекдотовСтрит» и anekdoto. net.
Инициативы недели
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной на 8–9 мая в честь Дня Победы.
Птицеводы предложили установить в России минимальную и максимальную цены на яйца категории С1.
«Единая Россия» подготовила материал «Дюжина жестких вопросов к ЕР» для партийцев, в котором объяснила, как реагировать на жесткие вопросы избирателей.
В России снимут новую версию фильма «Курьер» режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины.
Отставки и назначения
Владимир Путин назначил председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина врио главы региона. Врио премьер-министра назначен Магомед Рамазанов, который ранее занимал пост заместителя полпреда президента по СКФО.
Новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Александр Чайко.
Мэр Москвы Сергей Собянин может войти в первую пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.
Фабио Челестини ушел с поста главного тренера московского ЦСКА.
Сделки недели
В капитал владельца бренда Rostic’s «Юнирест» вошел новый учредитель — франчайзи сети International Restaurant Brands. Он получил 20% в компании.
Продуктовая розничная компания X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») купила дистрибутора ВКТ в Нижегородской области и Приволжье.