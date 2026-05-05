«Единая Россия» готовится ответить

«Единая Россия» (ЕР) подготовила сопроводительный материал для депутатов, агитаторов и сторонников под названием «Дюжина жестких вопросов к ЕР». В нем в формате «вопрос-ответ» объясняется, как реагировать на критику социально-экономических, политических и даже идеологических решений единороссов. Делать это непросто, но обязательно нужно, тем более что на большинство таких вопросов у партии есть ответы, объясняют составители буклета.

Согласно аннотации, сборник (“Ъ” ознакомился с ним) подготовлен в помощь агитаторам, секретарям первичных отделений, депутатам и сторонникам партии. Он содержит ответы на наиболее частые вопросы, которые задают «не оппозиционеры», а избиратели ЕР. «Отвечать на критику сложно, но обязательно нужно»,— объясняют авторы.

Один из первых вопросов касается идеологии. Как следует из ответа, идеология ЕР — это «жесткий отказ от диктата одних ради преимуществ других». Если бы не единороссы, то «отдельные "хозяева" давно бы установили 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю» либо «кто-то давно пересажал бы всех бизнесменов ради прав рабочего класса».

«ЕР — партия большинства, партия интересов всего народа, в этом наше отличие от всех других партий»,— подчеркивают составители.

В ответ на вопрос «Почему ЕР говорит, что только она — партия Путина, хотя другие тоже не против президента?» авторы рекомендуют напомнить, что Владимир Путин ее создавал: «ЕР стала инструментом президента, с помощью которого он начал возрождение страны из хаоса». Другие политические силы «на словах патриоты и поддерживают президента», но, «как только возникают проблемы или требуются сложные решения, вспоминают, что они оппозиция». ЕР же «никогда не пряталась в кусты и всегда брала на себя важные для будущего страны, пусть даже и сложные, непопулярные решения».

Одному из таких решений посвящен раздел «Почему ЕР стала партией запретов, поддерживает ограничение Telegram, закрывает интернет и душит свободу слова?». «А почему о том, что ЕР "душит свободу слова", разрешено совершенно свободно кричать из каждого утюга и канала?» — парируют составители. И сами же отвечают, что в ЕР «всегда выступали за свободу слова», даже несмотря на «информационно-психологическую войну». В условиях такой войны — а именно ее результатами среди прочего стали теракты и поджоги, совершенные подростками, и мошенничество против стариков — обойтись без временных ограничений невозможно, отмечают составители буклета.

Политическую дискуссию развивает вопрос «Почему ЕР побеждает за счет админресурса, почему директора и главврачи заставляют голосовать бюджетников?». За счет админресурса «гарантировать победу невозможно», рекомендуют отвечать авторы, ведь «галочку в бюллетене вы ставите сами». Те же, кто представляет бюджетников «послушным строем», явно «не уважают наших учителей и врачей» или не знают их, отмечают составители. Там, где начальники «проявляют ретивость», риски для ЕР «увеличиваются кратно», поскольку «нормальный человек из-за давления начинает действовать "назло"».

«Все кампании, где проигрывала партия, а такое, что скрывать, иногда было за последние пять лет, проиграли в том числе из-за давления на избирателей»,— подчеркивают авторы, хотя и признают, что «никто не может лишить руководителя права высказать свое мнение о том, за кого лучше голосовать». Что, впрочем, может сработать и в обратную сторону, признают они.

Наконец, итоговый раздел посвящен вопросу о будущем: «Разве что-то изменится в лучшую сторону, если опять изберем ЕР?» Во времена, когда «мировая экономика трещит по швам», для партии важнее всего «сохранить достигнутое и спокойно, шаг за шагом делать жизнь в стране лучше», отвечают авторы. И приводят пример из истории: жители СССР, приветствовавшие демократию и рынок, после распада Союза быстро «оценили утраченные социальные гарантии, стабильность и безопасность», а названий «десятков появившихся тогда партий никто и не помнит». «С ЕР это точно не повторится: страна сохранит стабильность, а огромный опыт в случае победы на выборах позволит под руководством президента пройти все испытания и двигаться вперед без застоев и революционных катастроф»,— резюмируют составители.

По мнению политолога Александра Асафова, документ наглядно демонстрирует, что ЕР действительно ведет публичную политику. «С точки зрения аналогий это абсолютно понятный "справочник агитатора"»,— отмечает эксперт. Его подготовка, даже безотносительно содержания,— «правильное действие» с точки зрения политтехнологий, поскольку показывает, что партия «имеет и предлагает связную позицию» и «не переваливает ответственность на кого-то еще», заключает политолог.

Григорий Лейба