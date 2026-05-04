Правительство сократит долг регионам по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей
Правительство частично спишет 21 субъекту России задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
По словам господина Мишустина, списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам стало одним из самых эффективных инструментов развития инфраструктуры и создания привлекательных условий для бизнеса в регионах. «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики, жизни наших граждан»,— отметил премьер.
Мера коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей, а также Ненецкого автономного округа, уточнил Михаил Мишустин. Эти регионы направили значимую часть собственных средств на строительство инфраструктуры для инвесторов, модернизацию ЖКХ и прочие задачи.
В конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Тогда же глава государства говорил, что частичное списание задолженностей субъектов возможно только в случае, если высвобожденные ресурсы будут направлены на иные значимые задачи.