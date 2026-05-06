В России запретили один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ»

Чертановский районный суд Москвы признал запрещенным на территории России развлекательный портал «ЯПлакалъ», а также сайты «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net, следует из картотеки суда.

Запрета потребовал столичный межрайонный прокурор Олег Алыпов после проверки «соблюдения законодательства в сфере межнациональных отношений». Как утверждается, на сайтах размещены юмористические материалы, «содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности». О каких конкретно высказываниях идет речь — не уточняется. Также отмечается, что регистраторами доменов являются иностранные компании.

23 апреля судья Елена Трушечкина удовлетворила исковые требования и признала «информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации». Решение вступает в силу 28 мая, однако оно может быть обжаловано в течение месяца. На момент публикации сайты не были добавлены в реестр Роскомнадзора.

Администрация «ЯПлакалъ» сообщила на сайте, что «официальных жалоб не поступало», а все претензии со стороны Роскомнадзора «всегда выполняются». «Думаем, что это вброс/фейк», — говорится в заявлении.

«ЯПлакалъ» был основан в мае 2004 года. Сайт задумывался как площадка для общения – прообраз соцсетей. Сейчас большую часть контента сайта составляют размещаемые пользователями «фотожабы», юмористические видеоролики и анекдоты. В 2014 и 2015 годах сообщество получило «Премию Рунета» в номинации «Народное голосование» как «Сообщество Рунета», а в 2018 году — как «Интернет-проект».

