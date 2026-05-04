Как пить дать, экономия

Потребительский спрос на бутилированную воду в январе—апреле в натуральном выражении потерял 14% год к году. Это продиктовано стремлением граждан экономить: они начали активнее использовать системы фильтрации водопроводной воды и кулеры. Сохранившийся спрос ориентируется на продукцию более доступных брендов.

Розничные продажи воды в натуральном выражении в период с 1 января по 25 апреля сократились на 14% год к году, в деньгах — на 1%, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). В АО «Кавминводы» в январе—марте зафиксировали снижение на 33,5% год к году. Это отражает картину по рынку: с падением спроса столкнулись все производители, поясняют в компании. Снижение спроса на воду подтверждает общий тренд, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов.

Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), объем производства упакованной воды в 2025 году в России составил 13,59 млрд л, увеличившись год к году на 1%. 60,4% от этого объема составила негазированная питьевая вода. Доли других сегментов существенно ниже. 11,7% занимает лечебно-столовая, 10,4% — газированная питьевая, 6,6% — негазированная минеральная, 6,5% — детская. Оставшиеся категории совокупно сформировали 4,4% производства.

Спрос именно на питьевую и минеральную воду сейчас показывает наиболее выраженный спад. Согласно «Эвотору», объем ее реализации в натуральном выражении в январе—апреле год к году сократился на 13% и 14% соответственно. В «Кавминводах» основным фактором считают снижение покупательной способности. Потребители стали рациональнее подходить ко всей продуктовой корзине, замечает гендиректор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева. Дмитрий Леонов добавляет, что также растет популярность систем фильтрации и кулеров (приспособление для подогрева и разлива). Их использование частично замещает покупку воды, говорит он.

Могла повлиять и погода: январь—март во многих крупных регионах России в этом году были достаточно холодными. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов называет воду сезонным продуктом. Ее продажи обычно увеличиваются в теплое время года. Директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев не исключает, что низкие температуры могли сказаться на реализации негазированной воды.

В «Гипер Ленте» обращают внимание на то, что в контексте роста цен потребители бутилированной воды нередко готовы переключаться на более доступные бренды.

Алла Андреева замечает, что покупатели стали острее реагировать на стоимость продукции, из-за этого динамика продаж у брендов сейчас может отличаться. Согласно Росстату, в марте 2026 года в России средняя стоимость питьевой воды составила 43,7 руб. за литр, минеральной — 83,5 руб., с конца января значения выросли на 1,8% и 8,6%. За 2025 год рост цен в сегменте в целом составил 10,4%.

Повышение НДС с начала года с 20% до 22% привело к прямому увеличению стоимости закупки сырья, комплектующих и услуг, поясняет Василий Дмитриев. Это накладывается на удорожание логистики и увеличение фондов оплаты труда. Господин Леонов говорит, что за год существенно также подорожал пластик — ключевой материал для изготовления бутылок. Одновременно возможности бизнеса для повышения цен ограничивает сдержанная покупательная способность. Это сказывается на маржинальности, считает Василий Дмитриев.

Дмитрий Леонов считает, что снижение спроса на бутилированную воду в России может сгладиться: если экономическая ситуация улучшится, потребительская активность начнет восстанавливаться. Но в то же время эксперт предполагает, что часть покупателей, перешедшая на фильтры, не вернется к регулярным покупкам бутилированной воды. На рынке, по его мнению, идет корректировка после этапа бурного роста.

Некоторым сегментам рынка воды в то же время удается показывать неплохой результат.

Например, в «Холдинге Аква» говорят об увеличении продаж лечебной минеральной воды, а в ГК «Абрау-Дюрсо» называют драйвером рынка вкусовые и функциональные позиции. Станислав Богданов замечает, что часть наименований воды потребители могут рассматривать как более здоровую альтернативу газированным сахаросодержащим напиткам. Это поддерживает спрос, стимулируя ритейлеров расширять ассортимент.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров