Машины оттаяли
Продажи новых автомобилей в апреле выросли на 15%
Рынок новых автомобилей в апреле превзошел ожидания большинства дилеров: спрос продолжает набирать обороты, хотя продажи еще далеки до докризисных. В мае, вероятнее всего, случится кратковременный спад из-за праздничных дней, но уже летом при благоприятном раскладе продажи снова вернутся к росту.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли год к году на 15,1%, до 117,5 тыс. штук, подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Это также выше показателей марта (на 12,7%) и в целом лучший результат для рынка с начала года.
Апрель скорее превзошел ожидания дилеров, впрочем, о росте спроса участники отрасли говорят с осторожностью, характеризуя ситуацию как «стабилизацию».
«Для полноценного восстановления рынок должен вернуться к уровням около 2 млн автомобилей в год, поэтому говорить о развороте тренда пока преждевременно»,— считает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Источник “Ъ” добавляет, что в большей степени текущая динамика — эффект низкой базы прошлого года. Об этом же говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), подчеркивая, что это не «восстановление рынка в полном смысле». Как отмечают в РОАД, общая ситуация не изменилась: высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов сдерживают рынок.
Драйверы продаж, говорит господин Иванов, остаются прежними: снижение привлекательности депозитов в условиях изменения ключевой ставки (часть потребителей начинают перераспределять накопления в крупные покупки, включая автомобили) и валютный курс, при ослаблении которого усиливаются ожидания роста цен, что стимулирует более ранние покупки. Собеседники “Ъ” также напоминают, что март и апрель в целом традиционно успешные для авторынка месяцы. Кроме того, спрос усилили скидки и акции от производителей, добавляет источник “Ъ” среди дилеров.
Лидерство на российском авторынке, по данным «Автостата», в апреле сохраняет Lada: продажи бренда выросли на 11,8%, до 31,85 тыс. штук.
На втором месте — Haval, увеличивший реализацию на 27,6%, до 16,49 тыс. штук. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 11,99 тыс. машин. Следом идут Geely и Belgee, продажи которых выросли на 1,9%, до 6,79 тыс. штук, и на 47,1%, до 5,74 тыс. штук, соответственно.
Только два бренда из топ-10, уточняют эксперты агентства, продемонстрировали в апреле отрицательную рыночную динамику — Jetour (минус 9,4%, до 2,87 тыс. штук) и Changan (минус 1,7%, до 4,54 тыс. штук). А наиболее резкий рост показывают Jaecoo (плюс 73,8%, до 3,39 тыс. штук) и Toyota (плюс 70,1%, до 2,79 тыс. штук).
Самыми продаваемыми моделями в апреле стали Lada Granta, Tenet T7 и Haval Jolion.
Топ моделей новых легковых автомобилей по продажам в январе—апреле 2026 года
Источник: «Автостат».
Согласно «Автостату», по итогам января—апреля продажи новых автомобилей выросли на 9,6%, до 382,45 тыс. новых машин. Относительно первого квартала темпы роста рынка увеличились на 2 процентных пункта. Впрочем, май, вероятно, не продолжит разгонять продажи. По словам Николая Иванова, традиционно это более слабый месяц из-за сезонности: длинные праздники и снижение деловой активности. «Скорее всего, он не превзойдет результаты апреля. Снижение может составить порядка 10–15%, что соответствует типичной сезонной динамике»,— говорит топ-менеджер. В РОАД прогнозируют, что в мае рынок останется на сопоставимом с апрелем уровне или покажет снижение на 5–10%, учитывая праздники. Собеседник “Ъ” на авторынке подтверждает вероятную кратковременную просадку из-за праздничных дней в мае. Но, добавляет он, уже в летние месяцы рынок, как правило, возвращается к росту.