ВВП России в первом квартале снизился на 0,5%

Банк России оценил снижение ВВП страны в первом квартале в 0,5%, что ниже февральского прогноза. Это следует из опубликованного комментария регулятора. Прогноз ЦБ РФ на второй квартал — рост на 0,9%.

Согласно расчетам банка от 13 февраля 2026 года, в первом квартале ВВП должен был вырасти на 1,6%. Это регулятор связал с календарным фактором (количеством выходных дней), влияние которого в февральском прогнозе оценивалось ниже. Такая динамика также связана с «неблагоприятными погодными условиями повлиявшими на отдельные отрасли, в том числе строительство».

Во втором квартале, прогнозируют в ЦБ РФ, ожидается восстановление экономической активности при обратном эффекте календарного фактора. В первом квартале инфляция сложилась на уровне 5,9% — несколько ниже февральского прогноза в 6,3%. Прогнозный диапазон по валовому накоплению сохранен на уровне 1,0–3,0%.

В середине апреля президент сообщил, что ВВП страны в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%. По данным Минэкономики, за первый квартал в целом падение ВВП составило 0,3% год к году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что замедление темпов роста ВВП в первом квартале года будет компенсировано в последующие периоды.