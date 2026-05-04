Спрос на долги разошелся с предложением

По итогам апреля эмитенты разместили облигации менее чем на 800 млрд руб.— в полтора раза меньше, чем месяцем ранее, и на 11% меньше, чем год назад. В апреле резко снизился объем нерыночных размещений, сильно улучшавший показатели марта. Что же касается рыночных сделок, то на них инвесторам активно предлагались бумаги с плавающим купоном, сейчас более выгодные для корпоративных заемщиков, но покупателям в настоящий момент более интересны как раз бумаги с постоянной доходностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в апреле корпоративные заемщики снизили активность на внутреннем рынке долга. За месяц они завершили 173 размещения облигаций на сумму 796,9 млрд руб. Это более чем в полтора раза ниже результата марта и на 11% ниже значений апреля 2025 года. По 39 выпускам на общую сумму 50,53 млрд руб. в апреле закончился технический период размещений, но фактически они прошли раньше, свидетельствуют оценки главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака.

Резкое падение показателей вызвано в первую очередь уменьшением числа и объемов нерыночных размещений. Такие сделки являются непубличными, не всегда связаны с фактическим привлечением финансирования заемщиком на срок обращения выпуска, но сильно влияют на общие статистические данные. По оценке начальника управления рынков капитала Сбербанка Эдуарда Джабарова, объем таких выпусков в марте 2026 года превысил 700 млрд руб. и снизился почти в 9 раз, до 82 млрд в апреле текущего года.

Директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Никита Реук обращает внимание и на отсутствие на рынке баланса между желаниями эмитентов и инвесторов.

В условиях планомерно снижающейся ключевой ставки Банка России, размер которой на апрельском заседании был в очередной раз снижен на 50 базисных пунктов, до 14,5%, компании наращивают предложение облигаций с переменным купоном (флоатеры). По оценке Александра Ермака, в апреле было размещено 20 выпусков таких облигаций на общую сумму порядка 366,5 млрд руб., или 46,7% от общего объема размещений, против 33,4% в марте. При этом инвесторы отдают предпочтение бумагам с фиксированным купоном, которые позволяют зафиксировать текущий уровень ставок и заработать на переоценке их стоимости в случае дальнейшего снижения ключевой ставки.

После месячного перерыва в апреле компании разместили сразу несколько выпусков квазивалютных облигаций. За месяц прошло пять выпусков на 7,4 млрд юаней и один выпуск на $0,15 млрд, месяцем ранее не было ни одного подобного размещения. Восстановлению активности эмитентов, как отмечает Эдуард Джабаров, способствовала стабилизация ставок на денежном рынке. После того как ставка RUSFAR CNY (рассчитывается на основе однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия) подскочила в середине марта до 44%, она опустилась в апреле сначала ниже 5%, а затем ниже 0,5%, откатившись к уровням начала года. «На рынке скопилась некоторая валютная ликвидность, которая позволила эмитентам разместить выпуски»,— отмечает начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков.

В последний весенний месяц участники рынка не ждут роста активности эмитентов по причине большего количества праздничных дней, из-за чего в первой половине месяца деловая активность будет традиционно пониженной. Поэтому, как считает Артем Стариков, долговой рынок по объемам первичных размещений останется на уровне апреля. «Рынок будет внимательно следить за динамикой бюджетных расходов, как за возможным сигналом по инфляционному давлению для ЦБ»,— отмечает господин Стариков. Эдуард Джабаров не исключает продолжения размещений в иностранной валюте, спрос на которые будет восстанавливаться в случае сохранения стабильной конъюнктуры на валютном рынке. В частности, в середине мая «Газпром капитал» начнет собирать книгу заявок на четырехлетний юаневый выпуск объемом не менее 1 млрд юаней и ставкой не выше 8,25–8,4%.

Виталий Гайдаев